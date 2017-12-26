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26.12.2017 12:08

Путина в президенты выдвинут 600 его знакомых

В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты войдет не менее 600 человек.

Как сообщает РБК 26 декабря, инициативная группа соберется сегодня на ВДНХ. Среди тех, кого позвали, – спортсмены и деятели культуры. Приглашениями занимались представители «Единой России», ОНФ и Общественной палаты. Главный критерий отбора — все участники должны быть знакомы с Владимиром Путиным, или же глава государства должен знать об их существовании.

Приглашение посетить встречу группы на ВДНХ уже получили фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года Софья Великая, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, художественные руководители Малого и Московского губернского театров Юрий Соломин и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. По словам одного из членов оргкомитета, «президента очень хотел поддержать» и активист ОНФ, военный журналист ВГТРК Александр Сладков. 

При этом участие в инициативной группе требует личного присутствия на заседании. Возможно, кто-то из тех, кого позвали, не сможет приехать, добавил неназванный источник в разговоре с журналистами.

Напомним, что минимальная численность инициативной группы для выдвижения кандидата в президенты РФ по закону составляет 500 человек.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Яблоко), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


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