«Дом Меньшикова» на Миллионной стал региональным памятником

Запасный дом дворца великого князя Владимира Александровича, также известный как «Дом Г.А. Меньшикова» (Миллионная ул., 29), стал региональным памятником.

Об этом 25 декабря сообщили в комитете по охране памятников Петербурга. В сообщении отмечается, что дом хорошо сохранился и ценен тем, что включает в себя части различных архитектурных периодов и стилей, и тем самым многое говорит о развитии застройки Дворцовой набережной. Г-образную пристройку со стороны дворового фасада флигеля по Дворцовой набережной построил в середине 19-го века архитектор Александр Пель. В 1867 году здание значится в документах как запасный дворец Зимнего дворца с жильцами (доходный дом). Закладка дворца Владимира Александровича состоялась на соседнем участке в 1867 году, через год здание было достроено. В 1874 году великий князь Владимир Александрович сочетался здесь браком, после чего дом стал центром культурной жизни царской столицы. 1889 годом датируются работы по перестройке дворца, авторство принадлежит А.И. фон Гоген и В.А. Кенель.

Позднее дворец стал так называемым доходным домом для высшего света. Квартиры запасного дворца сдавались внаём для представителей аристократии и высокопоставленных лиц.