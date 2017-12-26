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26.12.2017 11:40

Туристы «Матрешки-Тур» вылетели из Китая спустя почти неделю после своего рейса

140 клиентов компании «Матрешка-Тур», которые задержались на острове Хайнань почти на неделю, вылетели в Россию. Последние доберутся до Пулково примерно в полночь.

О том, что все туристы уже покинули Китай, 26 декабря сообщил сам туроператор. На 10 часов утра 106 человек уже прибыли в Петербург. Еще 24 прилетят из Ухани рейсом«Ай Флай» в 14:40. Последние 10 человек приземлятся ночью в 00:10.

Еще у 55 клиентов «Матрешки-Тур» на Хайнане отпуск заканчивается сегодня, 26 декабря. Для того чтобы вылететь, им придется получать выездные визы. Вечером 31 человек должен вылететь «Хайнаньскими авиалиниями» сначала в Пекин, а оттуда – в Петербург. Прибытие ожидается 27 декабря в 20:15. 24 туриста, как предполагается, отправятся домой завтра. 

«Фонтанка» писала о том, что порядка 160 человек невольно получили дополнительно несколько дней «отдыха» на Хайнане. Они должны были вылететь обратно еще 19 числа, однако в итоге туроператор решил вывезти их прямым рейсом с острова 22 декабря. Китайская сторона отказалась принимать борт. 

В пятницу, 22 декабря, удалось вывезти 24 человека — тех, кому хватило мест в чартерах. Они вылетели в Петербург через Алма-Ату. Чтобы воспользоваться регулярными рейсами, остальным пришлось получать индивидуальные выездные визы.

 


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