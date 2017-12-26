Родительская забота опередила ЦРУ

Российская госбезопасность была обречена на успех, когда шла предотвращать теракты в Петербурге. О предполагаемом бомбисте Жене Ефимове родители доложили на Литейный задолго до Америки.

Восемнадцатилетнему петербуржцу предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. Евгений Ефимов по согласованию с родителями не стал упрямиться против ареста. По версии следствия, в контейнере на Литовской он собирал взрывчатку для подрыва Казанского собора и других посещаемых объектов. Вероятные соучастники настолько же строптивы, насколько покладист Ефимов. Но, возможно, знания его мусульманского имени Абдурахман и телефонного номера недостаточно, чтобы признавать членство в ячейке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Обвинение Ефимову предъявлено в пятницу, 22 декабря, сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Почуев. То есть ровно через неделю после громоподобного релиза ФСБ о предотвращенных в Петербурге терактах.

Задержали Ефимова еще 13-го числа, и злые языки поговаривали, что реляция госбезопасности заготовлена к оглашению приговора Алексею Улюкаеву. Наверняка врут, но эффект достигнут. С экс-министра пресса и эксперты оперативно переключились на спецоперацию в Петербурге. Информационный интерес продлили заявления Владимира Путина и Дональда Трампа о щедром ЦРУ, которое поделилось с ФСБ информацией, и благодаря ей удалось спасти многие жизни. Может быть, тысячи.

По словам Александра Почуева, не ЦРУ, а родители Ефимова сообщили в УФСБ о странностях сына задолго до декабрьского хеппи-энда, а именно в начале 2017 года. Мать молодого человека, уточняет защитник, звонила в дежурную часть контрразведки и рассказывала, что сын состоит в группах радикальной направленности в социальной сети «ВКонтакте».

«Это не был анонимный звонок, женщина оставляла свои личные данные и данные Евгения. Через пару дней группы были заблокированы», – уточняет Почуев. Следственный комитет тоже опрашивал Ефимова. Следующий раз правоохранители общались с ним на Курбан-байрам. Евгений ушел из дома, мать его потеряла, полиция нашла и провела профилактическую беседу.

Ефимов увлекся исламом год-полтора назад. Можно сказать, стал неистовым верующим. Соблюдал намаз, питался халяльно, уединился, в квартире (до ареста жил с родителями) появились посторонние запахи. Адвокат с пересказа матери обвиняемого называет их мусульманскими духами, с ударением на «а». Женщина якобы чувствовала на себе их эффект, становилась расслабленной, податливой.

Духи повезут на экспертизу, а с инициирующим взрывчатым веществом, которое нашли в арендованном 5 декабря Ефимовым контейнере, вроде все ясно. У него определенное название и характеристики. Говорят, оно довольно непредсказуемое, и его изготовители нередко подрываются.

Задержанные по той же тематике менее покладисты. «Фонтанка» уже писала, как Алисхан Эсмурзиев в объяснениях адвокату изложил свою версию, с подбрасыванием автомата в диван, избиением и исчезновением из процессуального поля. Оформили задержание Эсмурзиева через сутки после того, как он был увезен из квартиры в Кировском районе в сторону Литейного. 24 декабря Эсмурзиеву предъявили обвинение в хранении оружия.

Идентичную инициативу проявил 37-летний Шамиль Омаргаджиев. Его защитник Леонид Крикун провел после ареста адвокатский опрос. Омаргаджиев сообщил, что при задержании 14 декабря ему выбили зуб, также подбросили автомат и два магазина в квартиру, вкладывали в ладони заведенных назад рук неизвестные предметы и прижимали к ним пальцы.

«Меня стали избивать руками и ногами, требуя, чтобы я признался, что знаю человека по имени Женя и принимал участие в подготовке террористического акта», – написано в объяснении.



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Полный текст опроса

Автор: предоставлено адвокатом Омаргаджиева

С Евгением, вспомнил Шамиль, познакомились три-четыре месяца назад в мечети, близко не общались. Сказывалась почти двадцатилетняя разница в возрасте. Юношу в мусульманском кругу звали Абдурахманом.

По утверждению Омаргаджиева, из квартиры его доставили в здание ФСБ. В медицинской помощи ему отказали, оказана она через двое суток. Прокуратура получила обращение о проведении проверки сведений незаконного и необоснованного применения в отношении Омаргаджиева физической силы и незаконных методов получения признательных показаний, а Следственный комитет – просьбу проверить должностных лиц, которые участвовали в задержании и неформальных допросах обвиняемого, на причастность к преступлениям.

По состоянию на 26 декабря известно, что из пяти задержанных трое обжаловали арест. Это Эсмурзиев, Омаргаджиев и гражданин Таджикистана Фируз Калавуров (обвинен в хранении взрывчатки). Ефимов и Антон Кобец, задержанный по подозрению в пособничестве к приготовлению теракта, останутся под арестом до середины февраля 2018 года.

Ранее ФСБ сообщала о семи гражданах, задержанных якобы за участие в законспирированной ячейке ИГИЛ. Кто два последних и какова их судьба – по-прежнему неизвестно.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»