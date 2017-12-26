Сенаторы ратифицировали соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии

Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе.

Как пишет 26 декабря «Коммерсантъ», расходы на эти цели составят 3,2 млрд рублей в год, средства предусмотрены в бюджете Минобороны. Сергей Шойгу уже поблагодарил сенаторов и уточнил, что ведомство уже приступило к «формированию постоянной группировки» в Сирии.

Отметим, соглашение с Сирией рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением каждые 25 лет. Максимальное количество российских военных кораблей, которые смогут находиться в Тартусе, – 11 единиц.