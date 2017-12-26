Сенаторы ратифицировали соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии
Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе.
Как пишет 26 декабря «Коммерсантъ», расходы на эти цели составят 3,2 млрд рублей в год, средства предусмотрены в бюджете Минобороны. Сергей Шойгу уже поблагодарил сенаторов и уточнил, что ведомство уже приступило к «формированию постоянной группировки» в Сирии.
Отметим, соглашение с Сирией рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением каждые 25 лет. Максимальное количество российских военных кораблей, которые смогут находиться в Тартусе, – 11 единиц.
Справка:
Напомним, президент России заявил об освобождении Сирии от боевиков ИГИЛ 6 декабря. А 11 декабря Владимир Путин сообщил о начале вывода войск из Сирии. Правда, часть контингента на военных базах в Хмеймиме и Тартусе собираются оставить.