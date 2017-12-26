Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной

Еще
19:06 26.12.2017
Пришлите свою новость!
18:53
27 декабря «автономные» троллейбусы поедут к «Балтийской жемчужине»
18:45
Съезд с КАД на проспект Обуховской Обороны закроют до утра
18:38
Суд прекратил сфабрикованное полицейскими дело о налете на бордель в Петербурге
18:32
В Петербурге стало больше туристов из Индии и Ирана
18:25
Из Петербурга в Пизу полетит лоукостер
18:20
В Петербурге девятибалльные пробки
18:16
На BBC показали, как Доктор Кто сменил пол
18:08
Главу «Воентелекома» арестовали по делу о хищениях на полмиллиарда
17:57
В треснувших стенах в доме на Некрасова обвинили управляющую компанию
17:36
В Петербурге скончался конструктор подводной лодки «Курск»
17:32
Связанные с делом Шакро Молодого полицейские получили сроки за злоупотребления полномочиями
17:23
После публикации «Фонтанки» дорожники расчистили переход на Лиговском
17:16
На золоотвале при Красненькой речке снова арестовывают технику
17:11
Сенаторы облегчают жизнь частным музеям
16:53
Путина официально выдвинули в президенты
16:45
Непогода в столице задержала рейсы из Пулково в Москву
16:38
Умер композитор Владимир Шаинский
16:35
"Удельную" проверили за 15 минут
16:34
НИИ им. Вредена заплатит пациентке за врачебную ошибку 2 млн рублей
16:27
"Удельную" закрыли на проверку
16:23
Росприроднадзор кроме синего снега нашёл на Петроградской еще и фиолетовый
16:15
Электрички для лыжников начнут ходить из Петербурга с 6 января
16:08
После рейда на Сенном рынке в полицию отвезли 50 мигрантов
15:59
Рождественское северное сияние раскрасило небо над Финляндией
15:53
Дело о взятках главы собственной безопасности СКР Максименко передается в суд
15:50
Умер основатель сервиса Aviasales Константин Калинов
15:46
Снег с дождем вновь собрали в Петербурге аномальные пробки
15:40
Где сделать новогодние селфи в Петербурге
15:33
Минтранс готовит специальные «велосипедные зоны» для поклонников двухколесного транспорта
15:27
«Тополь» осветил Центральную Россию
15:08
В Петербурге любителя наркотиков «закодировали» от депрессии на десять лет
15:01
Пока генераторы не добрались до Лиговского, горожане прыгают по двери
14:52
Минфин: Резервный фонд закончится к Новому году
14:35
Авторынок Петербурга дал трехлетний рекорд
14:27
Пойманные сотрудником "Фонтанки" за карманную кражу в метро предстанут перед судом
14:23
ЦИК признал Собчак кандидатом в президенты
14:20
Пожаловавшейся Путину девушке из Апатитов полностью удалили опухоль
14:16
Пешеходную зону на Большой Морской готовят к открытию
14:13
Евросоюз усомнился в демократичности президентских выборов из-за отказа Навальному
14:09
Смольный точно решил, какие дороги отремонтирует в следующем году
13:56
КРТИ: Развязка на «Экспофорум» пройдет в обход воинских захоронений
13:52
Песков: Призывы Навального к бойкоту выборов надо бы изучить
13:44
СК распространил фотографии нападавших на детский автобус в Петербурге
13:38
«Россия» начала летать из Пулково в Барселону и Женеву
13:30
Восточная плодожорка испортила китайские груши
13:27
«Проспект Просвещения» открыли для пассажиров
13:23
Сорокин посвятил новый рассказ Серебренникову
13:14
ОМОН зачищает Сенной рынок
13:12
Трое беженцев из Африки не добрались до Финляндии и отправляются на родину
13:05
Счетная палата нашла нарушений на 1,9 трлн рублей
13:02
Генеральная уборка места убийства не спасла петербургских «декстеров» от приговора
12:51
В Невском районе 161 дом превентивно отключен от тепла
12:49
5000 нелегальных SIM-карт изъяли за год в Петербурге и области
12:45
«Проспект Просвещения» закрыт на вход и выход
12:35
Петербургская сбытовая компания грозит отключить от света «Ленфильм» и «Метрострой»
12:27
«Фенербахче» хочет забрать у «Зенита» Кришито
12:23
Прокуратура предъявила комитету по печати неснесенную рекламу и лишние газетные киоски
12:17
В Петербурге дети сыграли в снежки на 30 тысяч рублей
12:08
Путина в президенты выдвинут 600 его знакомых
11:57
Купить жетоны метро в автоматах теперь можно и без денег в кармане
11:50
«Дом Меньшикова» на Миллионной стал региональным памятником
11:44
Петербуржцы отдали 19 миллионов детям, чтобы сесть за руль
11:40
Туристы «Матрешки-Тур» вылетели из Китая спустя почти неделю после своего рейса
11:32
Сенаторы ратифицировали соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии
11:14
В петербургском баре с «гангстерским» названием клиента огрели бутылкой для перемешивания коктейлей
11:09
В центре Петербурга снег с крыши скидывали на машины
11:04
Сенаторы хотят понизить водке градус
11:00
Зиму в Петербурге прогоняют горячим дыханием генераторов
10:56
Новый роман Мураками выйдет в 2018 году
10:50
В Вырице без света остались 1600 человек, детсад, детдом, поликлиника и канализация
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
26.12.2017 11:44

Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной

Белоруссия и Украина нынче антагонисты по отношению к криптобизнесу. Первая легализовала цифровые валюты, вторая – ловит представителей блокчейн-бизнеса. «Фонтанка» спросила россиянина Анатолия Каплана, который отвечал на вопросы в перерывах между допросами СБУ, куда бежать адепту цифрового мира.
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
фото с сайта facebook.com, пользователь Tony Kaplan

Служба безопасности Украины отчиталась, что «разоблачила в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют». Цель механизма – перечисление средств в РФ и Донбасс. Этим человеком оказался «широко известный в пока ещё узких криптокругах» эксперт Анатолий Каплан. По мнению правоохранителей Украины, через специально созданные веб-ресурсы и офшорные компании он создал систему нелегальной конвертации денег. По информации украинских спецслужб, гражданин России «поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, сотрудничает с председателем правления Сбербанка».

Пока Анатолий Каплан ходил на допросы в СБУ и уже дал «подписку о неразглашении», «Фонтанка» выясняла у него и причины внезапного интереса правопреемников КГБ Украинской ССР к криптовалютчикам, и объяснение резких колебаний курса биткоина, и про виртуальную «дружбу» с Германом Грефом.

- Пока вы ходите на допросы в СБУ, в Белоруссии легализовали криптовалюты. Вы бы поехали заниматься своим бизнесом к Батьке? 

– Новость, безусловно, интересная, и на первый взгляд позитивная. Правда, в сообществе реакция неоднозначна и скептицизма хватает. На мой взгляд, делать какие-либо выводы сейчас поспешно, необходимо увидеть, как данный декрет будет применяться и работать на практике. Иными словами – ждем первопроходцев. Думаю, что вскоре некоторые компании действительно откроют в Беларуси представительства.

- Можно ли считать Беларусь альтернативой Украине и России для криптовалютного бизнеса? 

– Предварительно я бы сказал так: задекларированы вещи, которые создают пространство для такого мнения. Что будет по факту – покажет время.

- Как давно занимаетесь криптовалютной тематикой? Сколько лет вашему ресурсу forklog.com?

– Я эксперт в сфере криптовалют и технологии блокчейн. На постоянной основе занимаюсь темой с начала 2014 года, журнал был основан тогда же. Проект считаю успешным как с точки зрения посещаемости, так и с точки зрения бизнес-модели. Проект зарабатывает на рекламе и оказании консультационных услуг криптовалютному бизнесу и тем, кто хочет интегрировать блокчейн в свои бизнес-процессы. Обменом мы не занимались. На сайте нет вообще технической возможности обмена криптовалют.

- Какие цифры позволяют вам говорить об успешности проекта? «Фонтанка» – СМИ, которое любит точные цифры и суровые факты. 

– Более миллиона уникальных посетителей в месяц по данным ноября этого года. Наша сверхзадача – предоставление полной картины по состоянию криптовалютного рынка, информирование и образовательная миссия. 

- С чем вы связываете интерес СБУ к вам? 

– Скорей всего, интерес СБУ связан с тем, что в результате наблюдения за мной они узнали, что удается зарабатывать деньги, и узнали, что я гражданин России. И это стало фактором для давления. Интерес к блокчейну в России за этот год вырос и, пожалуй, РФ лидирует в этом плане в СНГ. А украинское сообщество формировалось чуть раньше и является одним из самых интересных в мире. Хотя, стоит отметить, что в этой индустрии границы очень условны. 

- Но деньги-то к вам приходят от конкретных заказчиков? Это чаще европейцы? Какую долю занимают заказы из России и Украины?

– Доля России и Украины в портфеле заказов составляет не более 20%. Доля русскоязычных клиентов не превышает 30-40%.

- Почему вы приехали заниматься криптовалютным бизнесом именно сюда? Это выгоднее делать не в России? Чем 2014 год отличается от 2017 в этом смысле?

– Вообще я приехал жить в Одессу в 2012, потому что полюбил этот город. Так моя жизнь оказалась связана с Украиной. Что касается отличий. В 2014 году внимания к биткоину было меньше, соответственно, было и меньше рисков. Чем популярнее какая-то новая тема, тем больше вокруг нее пространства для спекуляций за счет отсутствия нормального правового фреймворка.

- То есть сказать, что Украина удобнее, чем Россия, для работы на криптовалютном рынке, нельзя?

– Сейчас сложно назвать какую-то юрисдикцию абсолютно удобной для криптовалютного или блокчейн-бизнеса. Но на постсоветском пространстве определенно есть свои проблемы.

- Какие проблемы? Вот интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев строит майнинг-фермы в промышленных масштабах.

– Ну, вы же понимаете. Он человек влиятельный, а я простой парень. 

- СБУ говорит о том, что вы не так просты. Чуть ли не «криптокошелёк Кремля».

– Я думаю, это было ошибочное суждение, написанное на сайте СБУ в пресс-релизе. Думаю, что в Кремле разберутся с криптокошельками и без меня.

- Обыски у вас совпали с задержанием в Москве обнальщиков криптовалют. МВД России сообщило, что это россиянин Александр Мамут и украинец Петр Когут.

– Думаю, это абсолютно не связанный со мной сюжет. Во всяком случае, исходя из информации в прессе.

- В какой момент вы поняли, что криптовалютный рынок на Украине может быть опасным? 

– Обыски у людей, связанных с криптовалютами, начались давно. Если посмотреть открытый реестр судебных решений или почитать новости – таких фактов полно. Самый громкий случай был в 2015 году, когда с обыском в Киеве пришли к Михаилу Чобаняну (один из первых пропагандистов криптовалют на Украине, которому инкриминировали использование незаконных платёжных средств. – Прим. ред.).

- Там ведь изымались средства правоохранительными органами, но удалось вернуть изъятое?

– Да, адвокаты сделали все, что возможно. В конечном счете изъятое вернули. Хоть и не сразу.

- Сколько изъяли у вас?

– Унесли много. Адвокаты вернут. Предположительная сумма ущерба – 500 тысяч долларов.

- Ваш адвокат сказал, что принимает оплату в биткоинах. Вы с ним как рассчитываетесь? 

– В том числе биткоинами. 

- Если вы не вернете изъятое, вы продолжите работать тут?

– Вероятно, да. Во всяком случае, у forklog точно будет украинский офис. 

- Почему вы не стали менять гражданство? Понятно, что человек с российским паспортом в зоне повышенного внимания в Одессе сегодня.

– Я не видел в этом практической необходимости, поскольку для получения украинского гражданства необходимо отказываться от российского (по закону на Украине не допускается иметь второе гражданство, кроме украинского). А в России у меня все-таки есть родственники и старые друзья, так что отказ от гражданства породил бы дополнительные проблемы. Что касается повышенного внимания, то раньше я этого не ощущал, но в сложившейся ситуации столкнулся.  

- СБУ говорит, что вы знакомы с главой Сбербанка Германом Грефом, которого, например, «Агентство Кибербезопасности», делающее прогнозы по крипторынку, называет главным криптолоббистом в России

 -Ну… жаль, что Герман Греф не знаком со мной. Я слышал много положительных отзывов о Германе Грефе. В том числе в медиа. Думаю, он внес серьезный вклад в развитие блокчейн-экономики. Герман Греф как минимум повлиял на свое окружение через средства массовой информации и выступал как евангелист блокчейн-технологий. Это очень большой вклад.

- Вы консультировали Сбербанк?

– Насколько мне известно – нет.

- Цифровая реальность позволяет оставаться инкогнито. Возможно, вы с Грефом даже друзья в Сети. Я вам сейчас скажу, что я и есть Герман Греф, допустим, как вы сможете это опровергнуть?

– Это будет сложно.

- Полулегальные территориальные образования какие дают плюсы для криптовалютного рынка?

– Такие территории вряд ли вообще можно назвать бизнес-эффективными и привлекательными для жизни с учетом всех их особенностей. Конечно, свои плюсы можно найти во всем, но в данном случае они очень быстро будут исчерпаны.

- Криптовалюты правда позволяют той или иной стране преодолеть санкционное бремя

– Государства могут использовать технологию блокчейн для оптимизации отдельных процессов. Однако стоит понимать, что блокчейн – это не панацея, не волшебное средство от всех проблем. Некоторые страны, такие как Япония, Китай, Великобритания заявляли о том, что рассматривают возможность создания криптовалют. Однако не уточняется, как будет устроена такая криптовалюта, и насколько технически она будет отличаться от актуального протокола обмена ценностями.

- Советник Путина Сергей Глазьев прямо сказал, что крипторубль спасёт нас от санкций. Верим?

– Для начала надо понять, как будет работать этот крипторубль и кто будет использовать его. Будет ли он интересен зарубежным контрагентам? Все-таки санкции – явление более комплексное, чем просто технические ограничения. 

- То есть если договориться с контрагентами, то всё получится?

– Не думаю, что всё, но что-то да.

- Все прогнозируют, что биткоин вырастет до «статыщмильонов», но обычный обыватель задаётся вопросом – а как его потом продать? Кто его будет покупать за такие деньги?

– Все изменится, когда мы перестанем считать цену биткоина в долларах или других фиатных валютах. Перенастройка сознания людей неизбежна.

- Неизбежна? Тот же биткоин в последнее время буквально обвалился в цене. Как в него верить? Когда закончится это падение?

– Как только покупателей на рынке снова станет больше, чем продавцов. Как и на любых финансовых рынках, рост не может быть бесконечным, поэтому коррекции, спады и обвалы – вполне естественный процесс. А учитывая, как сильно биткоин вырос за этот год, у меня не поворачивается язык назвать текущую коррекцию обвалом.

- Через год мы с вами какую цифру в долларах за один биткоин будем обсуждать? Что нас ждёт в декабре 2018-го?

– Может ждать самое неожиданное. Я думаю, все зависит от фьючерсов и возможного запуска ETF (Биржевой инвестиционный фонд, индексный фонд, акции которого обращаются на бирже. – Прим. ред.), который может поднять цену биткоина совсем на другие значения. В долгосрочной перспективе я оптимистичен по курсу биткоина.

- В России обсуждается закон о криптовалютах. В министерствах намекают, что без уголовной ответственности не обойтись, отрасль просит права саморегулирования. Что изменится, когда власти РФ примут закон о крипте? Законодательное регулирование на Украине похоже?

– На мой взгляд, закон о криптовалютах в том и ином виде примут не так скоро, учитывая противоречивость имеющихся в публичном пространстве заявлений. А вот как его принятие повлияет на развитие рынка – будет зависеть от содержания этого закона. Если будут предложены лояльные условия работы, то многие криптовалютные компании рассмотрят Россию как страну резидентства. Что будет в обратном случае, я думаю, можно не комментировать. Касательно украинского законодательства, здесь ситуация по-прежнему находится на этапе обсуждения и предложений. Те законопроекты, которые ранее были обнародованы, не отвечают ожиданиям игроков рынка. На мой взгляд, если и создавать нормативно-правовую базу для блочейн-бизнеса, то только с участием представителей этого рынка.

- Дайте совет тем, кто только прицеливается к нырку в криптовалютный мир или делает первые шаги. Что самое главное на старте? Что позволит избежать неприятностей в работе?

– Рекомендую изучать технологию, а не рассматривать ценовые графики. Нельзя инвестировать в вещи, которые вы не понимаете. Если вы пока не знаете зачем именно вам нужны криптовалюты – то просто читайте, смотрите, что делают другие, изучайте технологии, разбирайтесь в организации экосистемы – так вы непременно найдете свое органичное место в этом рынке. Так уж выходит, что неприятности – это неизбежная часть нашей жизни. Можно избежать распространенных ошибок, будучи внимательным к деталям, учитывая опыт других людей, но свой горький опыт вы получите в любом случае. Криптовалюты не запрещены. Как и операции с ними. Это самое главное.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».

Справка:

Ресурс о криптовалютах forklog.com Анатолий Каплан создал в 2014 году, уже после присоединения Крыма к России. Сегодня логотип этого сайта можно увидеть и в России, и на Украине на стендах большинства криптовалютных и блокчейн-конференций, с участием как «анархистов» и сторонников бесконтрольного интернета, так и вполне официальных лиц вроде интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. После обысков дома у господина Каплана и в офисе forklog.com в Сети стартовала акция солидарности #HandsOffBitcoin.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
20.12.2017 08:00

Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс

Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
19.12.2017 10:46

Сайт комплекса LIKE взял серебро в рейтинге лучших 3D-проектов

Портал апартаментов LIKE «Петербургской строительной компании» признан одним из лучших 3D-проектов 2017 года. Работа взяла серебро в рейтинге Tagline Awards - это российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital*-сфере
https://pixabay.com
18.12.2017 17:37

СЦ ikrasnodar выполняет диагностику и ремонт iPhone

Компания ikrasnodar представила новую услугу для пользователей, покупающих iPhone с рук. Теперь в сертифицированном сервисном центре Apple в Краснодаре можно провести бесплатную комплексную диагностику гаджета и качественно отремонтировать устройство. Это позволит правильно оценить реальную цену смартфона, определить точную стоимость ремонта, а также избежать покупки заведомо неисправного смартфона
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Владельцы iPhone X столкнулись с новой проблемой
Самый большой самолет-амфибия в мире совершил первый длительный полет
Приложение Сноудена превращает телефон в устройство для слежки
Спутники ГЛОНАСС перепрошьют
Nokia перевыпустит культовый телефон E71
Американцы подали в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone
"Фонтанка" возобновляет комментирование материалов
Android-вирус из эротических приложений научился физически уничтожать телефоны
Apple призналась, что намеренно тормозит работу предыдущих моделей iPhone‍
iPhone X не прошел проверку на прочность от Роскачества
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским
Биткоин пошел на вторую десятку
Апгрейд мозга: какие нейротехнологии готовы к использованию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умер композитор Владимир Шаинский

комитет по благоустройству

После публикации «Фонтанки» дорожники расчистили переход на Лиговском

Росприроднадзор кроме синего снега нашёл на Петроградской еще и фиолетовый

Новости компаний
Магазин "Кей"
20.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс
Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
19.12.2017 10:46
Сайт комплекса LIKE взял серебро в рейтинге лучших 3D-проектов
Портал апартаментов LIKE «Петербургской строительной компании» признан одним из лучших 3D-проектов 2017 года. Работа взяла серебро в рейтинге Tagline Awards - это российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital*-сфере
https://pixabay.com
18.12.2017 17:37
СЦ ikrasnodar выполняет диагностику и ремонт iPhone
Компания ikrasnodar представила новую услугу для пользователей, покупающих iPhone с рук. Теперь в сертифицированном сервисном центре Apple в Краснодаре можно провести бесплатную комплексную диагностику гаджета и качественно отремонтировать устройство. Это позволит правильно оценить реальную цену смартфона, определить точную стоимость ремонта, а также избежать покупки заведомо неисправного смартфона
Магазин "Кей"
18.12.2017 11:30
Новогодняя сказка для Вашего ребенка – выбираем подарок со специалистами КЕЙ
Тема подарков для детей на фоне грядущего Нового года становится все актуальнее. Как же порадовать свое чадо и превратить предстоящий праздник в настоящее чудо? Специалисты компании КЕЙ поделятся с Вам несколькими секретами
Магазин "Кей"
16.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнивают разные поколения iPhone
Сейчас в продаже находятся различные модели телефонов Apple от последних iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, до по-прежнему востребованного iPhone 5s. Специалисты КЕЙ постарались разобраться, чем они отличаются друг от друга и есть ли смысл гнаться за новинками
https://pixabay.com
15.12.2017 17:28
Айтрекеры помогут детям и взрослым с инвалидностью учиться, работать, общаться
В России стали доступны айтрекеры - специальные устройства для управления компьютером только с помощью глаз. Эта передовая технология позволяет детям и взрослым с инвалидностью выполнять на любом ноутбуке или планшете широкий спектр задач: набор текста, поиск информации, просмотр видео, общение в социальных сетях и популярных сервисах обмена сообщениями.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2017 15:09
Аэрофлот вошел в ТОП-5 лучших авиакомпаний мира для вегетарианцев
Аэрофлот занял четвертое место среди лучших в мире авиакомпаний для вегетарианцев. Рейтинг составлен международной ассоциацией ProVeg, которая занимается популяризацией питания без животных продуктов
Магазин "Кей"
14.12.2017 10:56
Выбираем подарок для девушки на Новый год со специалистами КЕЙ
В этот день все ждут настоящего чуда и специалисты компании КЕЙ помогут Вам подобрать достойный презент, который не оставит равнодушной Вашу любимую женщину
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
https://pixabay.com
08.12.2017 10:25
Виртуальный дом — современный подход к обустройству квартиры для инвалида
Специализированный интернет-магазин товаров для инвалидов «Стар и Млад» представил авторский проект «Виртуальный дом», который позволяет подробно рассмотреть каждое помещение в доме, определиться с самыми проблемными зонами и правильно расставить приоритеты при обустройстве дома для граждан с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.