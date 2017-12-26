Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной

Белоруссия и Украина нынче антагонисты по отношению к криптобизнесу. Первая легализовала цифровые валюты, вторая – ловит представителей блокчейн-бизнеса. «Фонтанка» спросила россиянина Анатолия Каплана, который отвечал на вопросы в перерывах между допросами СБУ, куда бежать адепту цифрового мира.

Служба безопасности Украины отчиталась, что «разоблачила в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют». Цель механизма – перечисление средств в РФ и Донбасс. Этим человеком оказался «широко известный в пока ещё узких криптокругах» эксперт Анатолий Каплан. По мнению правоохранителей Украины, через специально созданные веб-ресурсы и офшорные компании он создал систему нелегальной конвертации денег. По информации украинских спецслужб, гражданин России «поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, сотрудничает с председателем правления Сбербанка».

Пока Анатолий Каплан ходил на допросы в СБУ и уже дал «подписку о неразглашении», «Фонтанка» выясняла у него и причины внезапного интереса правопреемников КГБ Украинской ССР к криптовалютчикам, и объяснение резких колебаний курса биткоина, и про виртуальную «дружбу» с Германом Грефом.

- Пока вы ходите на допросы в СБУ, в Белоруссии легализовали криптовалюты. Вы бы поехали заниматься своим бизнесом к Батьке?

– Новость, безусловно, интересная, и на первый взгляд позитивная. Правда, в сообществе реакция неоднозначна и скептицизма хватает. На мой взгляд, делать какие-либо выводы сейчас поспешно, необходимо увидеть, как данный декрет будет применяться и работать на практике. Иными словами – ждем первопроходцев. Думаю, что вскоре некоторые компании действительно откроют в Беларуси представительства.

- Можно ли считать Беларусь альтернативой Украине и России для криптовалютного бизнеса?

– Предварительно я бы сказал так: задекларированы вещи, которые создают пространство для такого мнения. Что будет по факту – покажет время.

- Как давно занимаетесь криптовалютной тематикой? Сколько лет вашему ресурсу forklog.com?

– Я эксперт в сфере криптовалют и технологии блокчейн. На постоянной основе занимаюсь темой с начала 2014 года, журнал был основан тогда же. Проект считаю успешным как с точки зрения посещаемости, так и с точки зрения бизнес-модели. Проект зарабатывает на рекламе и оказании консультационных услуг криптовалютному бизнесу и тем, кто хочет интегрировать блокчейн в свои бизнес-процессы. Обменом мы не занимались. На сайте нет вообще технической возможности обмена криптовалют.

- Какие цифры позволяют вам говорить об успешности проекта? «Фонтанка» – СМИ, которое любит точные цифры и суровые факты.

– Более миллиона уникальных посетителей в месяц по данным ноября этого года. Наша сверхзадача – предоставление полной картины по состоянию криптовалютного рынка, информирование и образовательная миссия.

- С чем вы связываете интерес СБУ к вам?

– Скорей всего, интерес СБУ связан с тем, что в результате наблюдения за мной они узнали, что удается зарабатывать деньги, и узнали, что я гражданин России. И это стало фактором для давления. Интерес к блокчейну в России за этот год вырос и, пожалуй, РФ лидирует в этом плане в СНГ. А украинское сообщество формировалось чуть раньше и является одним из самых интересных в мире. Хотя, стоит отметить, что в этой индустрии границы очень условны.

- Но деньги-то к вам приходят от конкретных заказчиков? Это чаще европейцы? Какую долю занимают заказы из России и Украины?

– Доля России и Украины в портфеле заказов составляет не более 20%. Доля русскоязычных клиентов не превышает 30-40%.

- Почему вы приехали заниматься криптовалютным бизнесом именно сюда? Это выгоднее делать не в России? Чем 2014 год отличается от 2017 в этом смысле?

– Вообще я приехал жить в Одессу в 2012, потому что полюбил этот город. Так моя жизнь оказалась связана с Украиной. Что касается отличий. В 2014 году внимания к биткоину было меньше, соответственно, было и меньше рисков. Чем популярнее какая-то новая тема, тем больше вокруг нее пространства для спекуляций за счет отсутствия нормального правового фреймворка.

- То есть сказать, что Украина удобнее, чем Россия, для работы на криптовалютном рынке, нельзя?

– Сейчас сложно назвать какую-то юрисдикцию абсолютно удобной для криптовалютного или блокчейн-бизнеса. Но на постсоветском пространстве определенно есть свои проблемы.

- Какие проблемы? Вот интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев строит майнинг-фермы в промышленных масштабах.

– Ну, вы же понимаете. Он человек влиятельный, а я простой парень.

- СБУ говорит о том, что вы не так просты. Чуть ли не «криптокошелёк Кремля».

– Я думаю, это было ошибочное суждение, написанное на сайте СБУ в пресс-релизе. Думаю, что в Кремле разберутся с криптокошельками и без меня.

- Обыски у вас совпали с задержанием в Москве обнальщиков криптовалют. МВД России сообщило, что это россиянин Александр Мамут и украинец Петр Когут.

– Думаю, это абсолютно не связанный со мной сюжет. Во всяком случае, исходя из информации в прессе.

- В какой момент вы поняли, что криптовалютный рынок на Украине может быть опасным?

– Обыски у людей, связанных с криптовалютами, начались давно. Если посмотреть открытый реестр судебных решений или почитать новости – таких фактов полно. Самый громкий случай был в 2015 году, когда с обыском в Киеве пришли к Михаилу Чобаняну (один из первых пропагандистов криптовалют на Украине, которому инкриминировали использование незаконных платёжных средств. – Прим. ред.).

- Там ведь изымались средства правоохранительными органами, но удалось вернуть изъятое?

– Да, адвокаты сделали все, что возможно. В конечном счете изъятое вернули. Хоть и не сразу.

- Сколько изъяли у вас?

– Унесли много. Адвокаты вернут. Предположительная сумма ущерба – 500 тысяч долларов.

- Ваш адвокат сказал, что принимает оплату в биткоинах. Вы с ним как рассчитываетесь?

– В том числе биткоинами.

- Если вы не вернете изъятое, вы продолжите работать тут?

– Вероятно, да. Во всяком случае, у forklog точно будет украинский офис.

- Почему вы не стали менять гражданство? Понятно, что человек с российским паспортом в зоне повышенного внимания в Одессе сегодня.

– Я не видел в этом практической необходимости, поскольку для получения украинского гражданства необходимо отказываться от российского (по закону на Украине не допускается иметь второе гражданство, кроме украинского). А в России у меня все-таки есть родственники и старые друзья, так что отказ от гражданства породил бы дополнительные проблемы. Что касается повышенного внимания, то раньше я этого не ощущал, но в сложившейся ситуации столкнулся.

- СБУ говорит, что вы знакомы с главой Сбербанка Германом Грефом, которого, например, «Агентство Кибербезопасности», делающее прогнозы по крипторынку, называет главным криптолоббистом в России.

-Ну… жаль, что Герман Греф не знаком со мной. Я слышал много положительных отзывов о Германе Грефе. В том числе в медиа. Думаю, он внес серьезный вклад в развитие блокчейн-экономики. Герман Греф как минимум повлиял на свое окружение через средства массовой информации и выступал как евангелист блокчейн-технологий. Это очень большой вклад.

- Вы консультировали Сбербанк?

– Насколько мне известно – нет.

- Цифровая реальность позволяет оставаться инкогнито. Возможно, вы с Грефом даже друзья в Сети. Я вам сейчас скажу, что я и есть Герман Греф, допустим, как вы сможете это опровергнуть?

– Это будет сложно.

- Полулегальные территориальные образования какие дают плюсы для криптовалютного рынка?

– Такие территории вряд ли вообще можно назвать бизнес-эффективными и привлекательными для жизни с учетом всех их особенностей. Конечно, свои плюсы можно найти во всем, но в данном случае они очень быстро будут исчерпаны.

- Криптовалюты правда позволяют той или иной стране преодолеть санкционное бремя?

– Государства могут использовать технологию блокчейн для оптимизации отдельных процессов. Однако стоит понимать, что блокчейн – это не панацея, не волшебное средство от всех проблем. Некоторые страны, такие как Япония, Китай, Великобритания заявляли о том, что рассматривают возможность создания криптовалют. Однако не уточняется, как будет устроена такая криптовалюта, и насколько технически она будет отличаться от актуального протокола обмена ценностями.

- Советник Путина Сергей Глазьев прямо сказал, что крипторубль спасёт нас от санкций. Верим?

– Для начала надо понять, как будет работать этот крипторубль и кто будет использовать его. Будет ли он интересен зарубежным контрагентам? Все-таки санкции – явление более комплексное, чем просто технические ограничения.

- То есть если договориться с контрагентами, то всё получится?

– Не думаю, что всё, но что-то да.

- Все прогнозируют, что биткоин вырастет до «статыщмильонов», но обычный обыватель задаётся вопросом – а как его потом продать? Кто его будет покупать за такие деньги?

– Все изменится, когда мы перестанем считать цену биткоина в долларах или других фиатных валютах. Перенастройка сознания людей неизбежна.

- Неизбежна? Тот же биткоин в последнее время буквально обвалился в цене. Как в него верить? Когда закончится это падение?

– Как только покупателей на рынке снова станет больше, чем продавцов. Как и на любых финансовых рынках, рост не может быть бесконечным, поэтому коррекции, спады и обвалы – вполне естественный процесс. А учитывая, как сильно биткоин вырос за этот год, у меня не поворачивается язык назвать текущую коррекцию обвалом.

- Через год мы с вами какую цифру в долларах за один биткоин будем обсуждать? Что нас ждёт в декабре 2018-го?

– Может ждать самое неожиданное. Я думаю, все зависит от фьючерсов и возможного запуска ETF (Биржевой инвестиционный фонд, индексный фонд, акции которого обращаются на бирже. – Прим. ред.), который может поднять цену биткоина совсем на другие значения. В долгосрочной перспективе я оптимистичен по курсу биткоина.

- В России обсуждается закон о криптовалютах. В министерствах намекают, что без уголовной ответственности не обойтись, отрасль просит права саморегулирования. Что изменится, когда власти РФ примут закон о крипте? Законодательное регулирование на Украине похоже?

– На мой взгляд, закон о криптовалютах в том и ином виде примут не так скоро, учитывая противоречивость имеющихся в публичном пространстве заявлений. А вот как его принятие повлияет на развитие рынка – будет зависеть от содержания этого закона. Если будут предложены лояльные условия работы, то многие криптовалютные компании рассмотрят Россию как страну резидентства. Что будет в обратном случае, я думаю, можно не комментировать. Касательно украинского законодательства, здесь ситуация по-прежнему находится на этапе обсуждения и предложений. Те законопроекты, которые ранее были обнародованы, не отвечают ожиданиям игроков рынка. На мой взгляд, если и создавать нормативно-правовую базу для блочейн-бизнеса, то только с участием представителей этого рынка.

- Дайте совет тем, кто только прицеливается к нырку в криптовалютный мир или делает первые шаги. Что самое главное на старте? Что позволит избежать неприятностей в работе?

– Рекомендую изучать технологию, а не рассматривать ценовые графики. Нельзя инвестировать в вещи, которые вы не понимаете. Если вы пока не знаете зачем именно вам нужны криптовалюты – то просто читайте, смотрите, что делают другие, изучайте технологии, разбирайтесь в организации экосистемы – так вы непременно найдете свое органичное место в этом рынке. Так уж выходит, что неприятности – это неизбежная часть нашей жизни. Можно избежать распространенных ошибок, будучи внимательным к деталям, учитывая опыт других людей, но свой горький опыт вы получите в любом случае. Криптовалюты не запрещены. Как и операции с ними. Это самое главное.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».