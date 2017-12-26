Открыты продажи в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика»

Открыты продажи квартир в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Корпуса 8.7-2 и 8.7-3 – это два 12-этажных дома с подземным паркингом. Жилые здания строятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом корпусе по 200 квартир разной конфигурации. Среди них – студии, одно- двух- и трехкомнатные. Все квартиры продаются с отделкой. Ввод корпусов в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

Справка о ГК «Эталон»