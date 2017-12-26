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26.12.2017 11:16

Открыты продажи в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика»

Открыты продажи в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика»
ГК «Эталон»

Открыты продажи квартир в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Корпуса 8.7-2 и 8.7-3 – это два 12-этажных дома с подземным паркингом. Жилые здания строятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом корпусе по 200 квартир разной конфигурации. Среди них – студии, одно- двух- и трехкомнатные. Все квартиры продаются с отделкой. Ввод корпусов в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Квартал «Галактика» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

Справка о ГК «Эталон»

 

 

 


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26.12.2017 12:52
Пятый корпус ЖК «Граф Орлов» введен в эксплуатацию
22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.
ГК «Эталон»
26.12.2017 11:16
Открыты продажи в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика»
Открыты продажи квартир в корпусах 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
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