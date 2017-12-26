В петербургском баре с «гангстерским» названием клиента огрели бутылкой для перемешивания коктейлей

Двое барменов отобрали у клиента 20 тысяч рублей, ударив его по голове бутылкой для перемешивания коктейлей и добавив ногой в спину. Теперь они должны потерпевшему 400 тысяч в качестве компенсации морального ущерба.

Как сообщает 26 декабря пресс-служба судов Северной столицы, Михаил Прокопьев – тот, который бил, отправится в колонию на год и 8 месяцев. Мхитар Саргсян, помогавший опустошать карманы строптивого клиента, получил полтора года условно с испытательным сроком три года.

Как установил Московский районный суд, в июле прошлого года в баре «Чикаго» (улица Варшавская, 23, корпус 2) Прокопьев ударил клиента по голове бутылкой для флейринга — этот металлический сосуд бармены используют для перемешивания коктейлей, после еще три раза добавил ногой по спине. Судя по вмененной молодым людям статье «Самоуправство», пострадавший не желал добровольно расплачиваться за выпитое. Бармены забрали у него 20 тысяч рублей, а теперь сами должны почти 50 тысяч рублей за материальный ущерб и еще 400 тысяч за моральный.