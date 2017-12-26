Сенаторы хотят понизить водке градус

В Совете Федерации предложили снизить содержание спирта в водке до 37,5%.

Об этом 26 декабря пишут «Известия». Сенаторы считают, что сейчас закон и ГОСТ противоречат друг другу. Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171 ФЗ), водка — это «напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%». Члены верхней палаты парламента Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают снизить минимальную крепость национального напитка до 37,5% – так же, как указано в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Законопроект одобрен профильным комитетом Госдумы по экономической политике — скорее всего, его примут в весеннюю сессию, и уже 1 июля 2018-го документ вступит в силу.

При этом эксперты заверили «Известия», что вкус водки из-за этого может измениться — напиток станет «более мягким». Также за счет уменьшения содержания спирта водка может немного подешеветь — в среднем, пол-литровая бутылка — на 7 рублей.

Отметим, с 2017 года акциз на водку составляет 523 рубля на литр безводного этилового спирта. На следующий год акциз «заморожен» и расти, по крайней мере, до выборов не будет.