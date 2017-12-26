Зиму в Петербурге прогоняют горячим дыханием генераторов

1200 дворников вышли на уборку дорог и тротуаров Петербурга от снега и наледи утром 26 декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

В результате обильного ночного снегопада выпало около 7 см снега, но к утру он в некоторых районах сменился дождем. По дорогам и тротуарам ранним утром прошли 880 машин. Узкие тротуары в исторической части города, выезды, пешеходные переходы и автобусные остановки дворники очищают от снега вручную.

Кроме того, чтобы ничто не помешало талой воде уйти в ливневую канализацию, сформированы 30 мобильных бригад, которые занимаются расчисткой патрубков – устройств, через которые талая вода уходит с дороги. При необходимости патрубки прогревают специальными генераторами.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, 26 декабря в Петербурге сохранится температура воздуха +1..+3 градуса. Ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя.