Полиция не поверила в алиби юноши после убийства на Союзном

Тело девушки 21 года с исколотой ножом спиной обнаружили сотрудники УМВД по Невскому району ранним утром 25 декабря в съемной квартире-студии на Союзном проспекте в Петербурге.

Полицию вызвал сожитель убитой, который старше нее на два года. Молодой человек рассказал, что около 2 часов ночи вышел в магазин на Искровском проспекте, чтобы сдать туда мобильный телефон. На это ушло около часа. Когда заявитель вернулся домой, обнаружил девушку, с которой делил жилплощадь, бездыханной на полу. В подтверждение алиби юноша предъявил чек из магазина.

Дело было раскрыто практически мгновенно. Выяснилось, что уже после похода молодого человека в магазин, пара выпивала и ссорилась. Около пяти утра молодой человек, по версии следствия, убил свою соседку ножом и позвонил в 03.

Молодые люди приехали из Бокситогорска, где были зарегистрированы в одной парадной.