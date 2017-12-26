У уехавшего в США ленинградского художника угнали «Ниву»

Художник Михаил Шапиро остался без колес — его темно-зеленая «Нива» приглянулась угонщикам в Калининском районе Петербурга.

По информации «Фонтанки», пока промышленный дизайнер и художник уехал в США, за его машиной следил брат. Школьный учитель забрал «Ниву» из автосервиса еще 7 декабря и поставил ее возле своего дома на Тихорецком проспекте, 37. Автомобиль стоял в боковом проезде, дожидаясь хозяина, однако к вечеру 25 декабря на месте его не оказалось. Стоимость внедорожника брат владельца оценил в 540 тысяч рублей.

Михаил Шапиро родился в 1947 году в Ленинграде, окончил Мухинское училище, работал промышленным дизайнером, писать картины начал после поездки в Израиль. Регулярно выставляет свое творчество в городских галереях. Его работы хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга.