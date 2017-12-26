Вслед за Ингушетией извинений от ТНТ потребовала Калмыкия

Постоянное представительство Калмыкии при президенте России потребовало извинений от телеканала ТНТ за эпизод сериала «Улицы», в котором фигурирует буддийская статуэтка. Серия с этим эпизодом вышла в начале ноября.

«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — заявил заместитель главы постпредства Баатр Лиджиев, письмо которого 26 декабря цитирует «Медуза».

По словам чиновника, в связи с выходом эпизода в постпредство поступают многочисленные обращения от жителей Калмыкии.

«Мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — сказал Лиджиев.

Напомним, в середине декабря телеканалу ТНТ пришлось приносить извинения за номер в шоу Comedy Woman, в котором фигурировала ингушская девушка из эскорт-агентства. Гендиректор компании Comedy Club Production Андрей Левин лично приехал в постпредство Ингушетии в Москве. Кроме того, в эфире ТНТ показали видео, в котором извинения принесли участники популярных передач телеканала.