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26.12.2017 10:16

СМИ: Инвесторы вывели с российского рынка рекордную сумму - $900 млн

Почти 900 миллионов долларов вывели с российского рынка зарубежные инвесторы в 2017 году.

Об этом 26 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch. Речь идет о рекордном оттоке капитала с момента введения санкций в отношении России в 2014 году, отмечает издание. В 2016 году, напоминает газета, иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов.

По мнению опрошенных экспертов, в конце 2016 года инвесторы делали ставку на то, что победа на выборах президента США Дональда Трампа улучшит американо-российские отношения и, возможно, приведет к ослаблению санкций. Однако такие ожидания не оправдались, и иностранные инвесторы не стали проявлять активность на российском фондовом рынке.

Осенью 2017 года из-за рост мировых цен на нефть российский рынок стал более привлекательным. В период с сентября по ноябрь международные инвесторы вложили в российский фонды более 550 миллионов долларов, однако это не скомпенсировало негативные результаты предыдущих месяцев.

По мнению Алексея Потапова, директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management, практически весь негатив уже учтен рынком, и новый год станет временем возврата портфельных инвесторов в страну. Российский рынок выглядит очень привлекательно по экономическим метрикам, в частности, в сравнении с рядом развивающихся стран, отмечает аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова.

Справка:

В начале декабря ЦБ объявил, что чистый отток капитала (этот показатель учитывает как вывод средств с российского рынка иностранными инвесторами, так и перемещение капитала за рубеж российскими налоговыми резидентам) за 11 месяцев 2017 года вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В январе-ноябре, по данным Банка России, из страны было выведено 28 миллиардов долларов.

В июне Банк России прогнозировал, что чистый отток капитала по итогам 2017 года составит 19 миллиардов долларов. В середине декабря ЦБ уточнил прогноз и теперь ожидает, что по итогам года отток капитала составит 29 миллиардов долларов.

Максимальный отток капитала из РФ был зафиксирован ЦБ в 2014 году, тогда из страны за год вывели более 150 миллиардов долларов. В августе президент США Дональд Трамп подписал закон, разрешающий ужесточить санкции в отношении России. Будут ли введены новые санкции и на кого они распространятся, власти США должны решить в начале 2018 года.


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