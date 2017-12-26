СМИ: Инвесторы вывели с российского рынка рекордную сумму - $900 млн

Почти 900 миллионов долларов вывели с российского рынка зарубежные инвесторы в 2017 году.

Об этом 26 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch. Речь идет о рекордном оттоке капитала с момента введения санкций в отношении России в 2014 году, отмечает издание. В 2016 году, напоминает газета, иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов.

По мнению опрошенных экспертов, в конце 2016 года инвесторы делали ставку на то, что победа на выборах президента США Дональда Трампа улучшит американо-российские отношения и, возможно, приведет к ослаблению санкций. Однако такие ожидания не оправдались, и иностранные инвесторы не стали проявлять активность на российском фондовом рынке.

Осенью 2017 года из-за рост мировых цен на нефть российский рынок стал более привлекательным. В период с сентября по ноябрь международные инвесторы вложили в российский фонды более 550 миллионов долларов, однако это не скомпенсировало негативные результаты предыдущих месяцев.

По мнению Алексея Потапова, директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management, практически весь негатив уже учтен рынком, и новый год станет временем возврата портфельных инвесторов в страну. Российский рынок выглядит очень привлекательно по экономическим метрикам, в частности, в сравнении с рядом развивающихся стран, отмечает аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова.