В Калининграде перед Новым годом загорелся крупный склад с алкоголем

В Калининграде утром 26 декабря произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте областного главного управления МЧС.

Информация о возгорании, произошедшем по адресу: улица Камская, 63А, поступило спасателям около 4:35 по местному времени (5:35 мск). На место ЧП прибыли спасатели. Был объявлен повышенный ранг пожара № 2. ​В результате инцидента никто не пострадал.

По информации РБК, пожар произошел на складе с алкоголем.