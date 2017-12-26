Нападение на водителя автобуса со школьниками в Невском районе сочли покушением на убийство

Три удара ножом в водителя экскурсионного автобуса после дорожного конфликта на Октябрьской набережной в Петербурге следствие к утру 26 декабря квалифицировало как покушение на убийство.

По информации «Фонтанки», водитель находится в тяжелом состоянии и общаться с оперативниками пока не может — беседа с находящимся за рулем «Рендж Ровера» мужчиной закончилось для него раной живота, груди и правого плеча. Судя по всему, удары битой, которые наносила спутница водителя внедорожника, цели не достигли.

Напомним, конфликт произошел в шесть часов вечера 25 декабря, «Рендж Ровер» подрезал автобус, в котором с экскурсии в музей городского Водоканала возвращались в Кировск ученики 4 класса. Везший школьников водитель через приоткрытое окно сделал замечание автохаму, на что тот перегородил ему дорогу и вызвал на беседу на улицу. Разговор закончился поножовщиной, за которой из окон автобуса наблюдали 24 пары детских глаз. Подозреваемый успел скрыться, чем обеспечил ночной работой сотрудников уголовного розыска Невского района и убойного отдела полицейского главка. Сейчас силовики разыскивают владельца внедорожника, который, предположительно, и был за рулем, уже как подозреваемого в покушении на убийство. Это 43-летний житель Петербурга Ализаде Мустафаев, заработавший на иномарку продажей металлолома. Ищут и его спутницу, которая помогала ему, размахивая битой.