The Washington Post заявила о скрытой российской пропаганде в дни майдана
В 2014 году во время событий на Украине российская военная разведка провела «скрытую операцию по воздействию на общественное мнение на Украине». Об этом 26 декабря сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на секретный доклад главного управления Генерального штаба (внешняя разведка Минобороны, бывшее ГРУ), который оказался в ее распоряжении.
«Цель операции была в том, чтобы повлиять на людей, принимающих решения, и на широкую публику, чтобы проложить дорогу для российских военных действий, которые начались с захвата крымского парламента 27 февраля», — цитирует WP РБК.
По данным газеты, на следующей день после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул страну, военные создали «множество» фейковых аккаунтов в Facebook и во «ВКонтакте». «Искусственные аккаунты должны были представлять обычных людей с Украины, которые были разочарованы в оппозиционных протестах на майдане», — отмечает издание.
WP утверждает, что для проведения операции ГУ Генштаба выбрало 30 украинских групп в социальных сетях и 25 английских изданий. Оперативники, изображая обычных украинских граждан, оставляли комментарии, нацеленные на то, чтобы «вызывать негодование пророссийских жителей Украины».
Издание отдельно отмечает, что протестующих в таких комментариях называли «западенцами», а демонстрантов на майдане — «нацистами» и «фашистами».
27 февраля, когда первые российские военные появились в Крыму, ГУ Генштаба создало четыре группы в Facebook и во «ВКонтакте», чтобы вдохновить крымчан на поддержку отделения от Украины, утверждает издание. «Используя аккаунты в Facebook, мы публиковали комментарии, информирующие население Крыма об угрозе со стороны нацистских организаций», — приводит газета выдержку из доклада.
Для военных, которые использовали фейковые аккаунты, была создана методичка: один из советов гласил, что они не должны использовать свои фотографии в таких аккаунтах, пишет газета. Чтобы увеличить популярность фейковых сообществ, ГРУ покупало рекламу в Facebook и они таким образом получили около 200 тыс. просмотров только 27 февраля, следует из доклада. Один и тот же контент публиковался в других группах в Facebook, «ВКонтакте» и «Живом журнале».
Газета отмечает, что оценить влияние информационной операции ГРУ на Украине сложно, но в самом докладе ее эффект описан положительно. «Подавляющее большинство пользователей в соцсетях согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов», — приводит газета выдержку из доклада.