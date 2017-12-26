В Петербурге арестованы трое бизнесменов, фактически создавших банк

Экономическая полиция провела серию обысков по новому делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд рублей. Из пяти подозреваемых трое арестованы. «Фонтанка» увидела в двоих бывших сотрудников реальных банков.

По информации нашего издания, 25 декабря трое фигурантов по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением УМВД по Адмиралтейскому району по ч. 2 ст. 172 УК РФ(«Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере»), арестованы судом. Причем генеральному директору компании «Успех» Майеру и генеральному директору фирмы «Ренессанс» Киниченко досталось домашнее заточение, а генерального директора ООО «Экспресс Кредит» Садовникова отвезли в следственный изолятор на улицу Лебедева. Еще двое предпринимателей, доставленных после обысков, отделались статусом свидетелей.

По данным «Фонтанки», им вменяется типичное для большинства таких дел по обналу. По версии следствия, с 2015 по начало 2017 года они обналичили 1,3 миллиарда рублей, а так как в материалах оперативников указан процент – 5,8, то, соответственно, прибыли им насчитали более 34 млн рублей.

Как стало известно нашему изданию, в постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. То есть открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале Альфа-банка, в результате чего получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на счетах своих номинальных организаций.

Любопытно, что двое, избежавших ареста, ранее как раз работали в банках. Один из них – в филиале Мособлбанка, а второй – в петербургском филиале Альфа-банка.