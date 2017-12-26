Младенец оказался больнице в Петербурге после глотка уксусной эссенции

Годовалый мальчик был срочно госпитализирован в больницу с ожогами рта и желудка в Петербурге. Малыш случайно глотнул почти неразбавленной кислоты.

По информации «Фонтанки», ребенок отравился около одиннадцати вечера в понедельник, 25 декабря, в квартире дома №17 по Русановской улице. Медики диагностировали у него химический ожог рта, пищевода и желудка. Малыш находится в тяжелом состоянии из-за того, что по недосмотру матери глотнул уксусной эссенции. Это не обычный кулинарный уксус, а 80-процентный водяной раствор уксусной кислоты.