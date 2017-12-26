В центре Петербурга устроили лобовое столкновение с такси во время обгона

Попытка 23-летнего водителя «Фольксвагена» обогнать автомобиль на Дворцовой набережной и наезд на бордюр привели к серьезной аварии в центре Петербурга поздно вечером 25 декабря.

От удара о препятствие иномарка оказалась на встречной полосе и врезалась в ехавшую по ней «Шкоду» службы такси. В ДТП пострадали двое. Чудом травмы не серьезные – обе машины знатно помяло, а такси и вовсе зависло на капоте виновника аварии.

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