«Группа ГАЗ»: Водитель въехавшего в переход автобуса не задействовал ни одну тормозную систему

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, «с большой долей вероятности» не задействовал ни одну тормозную систему. Об этом заявили в «Группе ГАЗ», куда входит производитель попавшего в ДТП транспортного средства – Ликинский автобусный завод.

Как рассказали на предприятии, модель ЛИАЗ-5292.60 оснащена двухконтурной тормозной системой, которая дополнительно подстрахована вторым уровнем резервирования. Если бы хоть одну из этих систем задействовали, «автобус бы гарантированно остановился», утверждает производитель.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — цитирует заявление «ГАЗа «Медуза» 26 декабря.

По предварительным данным, автобус начал двигаться, когда его колеса были резко вывернуты вправо. Транспортное средство в этот момент сильно отклонилось от маршрута.

В компании также добавили, что ЛИАЗ новый, его выпустили в 2016 году для «Мострансавто». На учет транспорт поставили в январе 2017 года — таким образом, он не проработал и года.