«Группа ГАЗ»: Водитель въехавшего в переход автобуса не задействовал ни одну тормозную систему
Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, «с большой долей вероятности» не задействовал ни одну тормозную систему. Об этом заявили в «Группе ГАЗ», куда входит производитель попавшего в ДТП транспортного средства – Ликинский автобусный завод.
Как рассказали на предприятии, модель ЛИАЗ-5292.60 оснащена двухконтурной тормозной системой, которая дополнительно подстрахована вторым уровнем резервирования. Если бы хоть одну из этих систем задействовали, «автобус бы гарантированно остановился», утверждает производитель.
«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — цитирует заявление «ГАЗа «Медуза» 26 декабря.
По предварительным данным, автобус начал двигаться, когда его колеса были резко вывернуты вправо. Транспортное средство в этот момент сильно отклонилось от маршрута.
В компании также добавили, что ЛИАЗ новый, его выпустили в 2016 году для «Мострансавто». На учет транспорт поставили в январе 2017 года — таким образом, он не проработал и года.
Справка:
Напомним, ЧП в российской столице произошло днем 25 декабря. Ехавший из Москвы в технопарк «Сколково» автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. На месте погибли четыре человека, 11 госпитализированы.
Официально рассматриваются две возможных версии случившегося: неисправность и ошибка водителя. Водитель на допросе рассказал, что автобус поехал сам, а тормоза не сработали. При этом РЕН утверждает, что водитель признался в том, что перепутал педали газа и тормоза.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).