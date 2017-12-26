Пеле: Сборной России по силам выиграть мундиаль

Сборная России по футболу может выиграть домашний чемпионат мира-2018, считает легендарный бразильский нападающий Пеле.

«Стать чемпионом мира? Думаю, это по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию. Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать — сплошные сюрпризы», — цитирует Пеле «Газета.ру».

Напомним, на домашнем чемпионате мира-2018 Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня в «Лужниках» – играть будут с саудитами. 19 июня россияне сыграют в Петербурге с Египтом, а завершит отечественная сборная групповой этап ЧМ-2018 в Самаре игрой с Уругваем.