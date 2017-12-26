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Чемпионат мира по футболу 2018
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26.12.2017 08:44

Пеле: Сборной России по силам выиграть мундиаль

Сборная России по футболу может выиграть домашний чемпионат мира-2018,   считает легендарный бразильский нападающий Пеле.

«Стать чемпионом мира? Думаю, это по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию. Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать — сплошные сюрпризы», —  цитирует Пеле «Газета.ру».

Напомним, на домашнем чемпионате мира-2018 Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня в «Лужниках» – играть будут с саудитами. 19 июня россияне сыграют в Петербурге с Египтом, а завершит отечественная сборная групповой этап ЧМ-2018 в Самаре игрой с Уругваем. 

 


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
ЖК "Граф Орлов"/Строительная компания Л1
26.12.2017 12:52
Пятый корпус ЖК «Граф Орлов» введен в эксплуатацию
22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.
«Галамарт»
26.12.2017 12:00
«Галамарт» собрал целый мешок детских подарков
В Новый год подарков много не бывает. Сюрпризам и знакам внимания будут рады все, в особенности дети. Собрать целый мешок подарков и не потратить на это половину семейного бюджета возможно
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