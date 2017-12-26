Visa и MasterCard исключили из ассоциации, созданной под эгидой Центробанка

Из созданной под эгидой Банка России ассоциации «Финтех» исключены Visa и MasterCard.

Об этом 26 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к российской ассоциации. По словам собеседников издания, иностранные компании были исключены из «Финтеха» спустя две недели после вступления. Два источника утверждают, что такое решение было принято, потому что ассоциация работает над государственными проектами, а Visa и MasterCard — иностранные компании. Собеседники «Ведомостей» отметили, что объяснение своего решения «Финтех» не предоставила.

Представитель «Финтеха» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества» и ведет переговоры с Visa и MasterСard. Представители компаний и Банк России на журналистский запрос не ответили.

Издание отмечает, что ассоциация 12 октября сообщила, что Visa и MasterСard стали ее членами. Кроме того, за их принятие в «Финтех» 29 сентября единогласно проголосовал наблюдательный совет ассоциации, который возглавляет первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Как сообщается на сайте «Финтеха», целью ассоциации является разработка и внедрение новых технологий для развития российского финансового рынка, а также созданий условий для цифровизации экономики России. Своими задачами она ставит исследования, анализ тенденций на рынке и обобщение международного опыта. Членами «Финтеха» являются, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Тинькофф Банк и Райффайзен Банк.

В 2014 году международные платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать карты банков, которые попали под антироссийские санкции. После этого в России была создана национальная платежная карта «Мир», которая выпускается в рамках одноименной национальной системы платежных карт (НСПК).