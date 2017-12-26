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26.12.2017 08:22

Тепло вернулось в дома в Кронштадте

Аварийная бригада ГУП «ТЭК» закончила работы по ремонту трубы, дыра в которой оставила без тепла почти сотню домов, несколько детских садов и школ в Кронштадте. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Кронштадтского района, работы были завершены, как и обещали теплоэнергетики, с опережением графика, к пяти утра 26 декабря. В ГУП «ТЭК» уточнили: по регламенту, на то, чтобы залатать теплосеть, отведено 20 часов. В три часа ночи фактический ремонт был окончен, и на предприятии начали заливать в трубы горячую воду. 

Напомним, дефект возле 48-го дома по Посадской улице был обнаружен в три часа дня 25 декабря. 86 жилых домов остались с холодными батареями, также в зону попали 10 школ, детских садов и больниц и 14 производственных зданий. 


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
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