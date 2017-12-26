Российские власти отказались признавать «мировые паспорта»

Так называемый «паспорт гражданина мира» (World Passport) не является документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина на территории России. Об этом журналисту «Фонтанки» сообщили в МВД России 25 декабря.

Особые паспорта выдаются находящейся в Вашингтоне некоммерческой организацией World Service Authority (WSA). Она была основана в 1953 году для поддержки американцев, по политическим или иным причинам отказавшихся от гражданства США. В настоящее время за небольшую плату (от 35 долларов) паспорт может оформить оппозиционер из любой страны мира. В 2013 году такой документ получил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

42-страничный паспорт с синей обложкой оформлен на английском, французском, испанском, русском, арабском и китайском языках, на эсперанто, содержит машиночитаемый код, покрытую пластиковой пленкой встроенную фотографию и другие признаки официального документа. Правда, международный стандарт не предусматривает используемого в «паспортах гражданина мира» кода nationality (гражданства) – WSA. В качестве удостоверения личности пересекающего границу иностранца его пока не признает практически ни одна страна мира, в том числе и США. Если верить сайту самой WSA, выданные ею паспорта принимаются в Того, Эквадоре, Мавритании, Буркина-Фасо, Танзании и Замбии.

Отрицательно к «гражданам мира» относятся и российские власти. По словам начальника отдела оформления виз и миграционного учета столичного управления МВД России Галины Панфиловой, удостоверяющим личность иностранного гражданина в нашей стране документом является паспорт либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором. «Паспорт «World Passport» не является документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина на территории России», – констатировала Галина Панфилова.

Отметим, что по данным МВД России, в нашей стране легально находится более 10 тысяч лиц без гражданства (апатридов). Их правовой статус приравнен к положению иностранных граждан. В то же время даже при совершении тяжких преступлений их невозможно выдворить из страны без согласия другого государства принять апатрида. В мае этого года Конституционный суд России признал недопустимым бессрочное содержание таких «невостребованных лиц» под стражей.