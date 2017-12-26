СМИ: Главу «Воентелекома» заподозрили в мошенничестве на полмиллиарда

Гендиректора «Воентелекома» задержали по делу о крупных хищениях средств на контрактах с министерством обороны РФ. По версии следствия, производители спецтехники для военных в разы завышали цены.

Как сообщает «Коммерсантъ», Александра Давыдова задержали 25 декабря в Москве. В статусе подозреваемого его доставили в Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России. Там его будут допрашивать о 460 миллионах рублей, которые якобы были похищены при реализации заключенных с Минобороны контрактов. По данным издания, утром сотрудники ГВСУ СКР вместе с оперативниками ФСБ провели обыски в служебном кабинете и автомобиле топ-менеджера.

Уголовное дело, по которому прошли обыски, возбуждено в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. Следствие полагает, что АО «Воентелеком» намеренно завышало цены на поставку оборудования и получало двойную плату за оказание услуг. К примеру, за один маршрутизатор Минобороны платило миллион рублей при рыночной стоимости в 350 тысяч. При этом, как пишет «Коммерсантъ», поставщиком выступала подконтрольная «Воентелекому» ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась компания «Эмзиор технолоджи» — её возглавляет сестра Александра Давыдова Ольга.

Фигурантами по этому делу также проходят первый замдиректора АО Олег Савицкий, бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Финдиректор «Воентелекома» Евгений Жилков остался в статусе свидетеля.