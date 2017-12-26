Дети смотрели, как режут их водителя

Поперек движения автобуса с детьми из Кировска встал Range Rover. Водители заспорили о правилах приличия. Через минуту беседа закончилась резней на глазах у 4 "А" класса. А человеку с ножом помогала дама с битой.

Из "Музея воды" петербургского "Водоканала" на Шпалерной автобус с детьми выехал примерно в полшестого вечера 25 декабря. Там они любовались экспозицией "Вселенная воды". В автобусе на 45 мест было 24 ученика 4 "А" класса школы №1 города Кировска Ленинградской области. Детей сопровождала классная руководительница, еще двое сотрудниц школы и мать одного из детей.

В районе дома №63 по Октябрьской набережной, не доезжая до поворота на улицу Народную, автобус подрезал коричневый "Рендж Ровер" изрядно заляпанный грязью. После этого водитель автобуса поравнялся с внедорожником и через приоткрытое стекло сделал замечание. Внедорожник перегородил дорогу, вышел водитель, а затем вышла его спутница. Как заметила одна из сопровождавших детей, на часах было 18:08.

– Я говорила нашему водителю, не смейте выходить, но он сказал, что таких учить надо и объяснять и вышел. Сначала они говорили, потом женщина стала колотить нашего шофера. Мужчины сцепились, началась толкотня. Я заметила в руках того, что из иномарки, нож. В тот момент, когда у нашего куртка задралась, он стал бить им в живот, – рассказала 47news после возвращения в Кировск классный руководитель Валентина.

По ее словам, она выскочила из автобуса и попыталась помочь водителю.

– Кричала им, что они бесчеловечные сволочи, просила отпустить. Меня эта женщина тряхнула и оттолкнула, – севшим голосом рассказала нам учительница.

По словам других взрослых, ехавших в автобусе, на этом экзекуция не закончилась:

– Женщина достала из багажника сначала автомобильную щетку, а затем биту и стала колотить его. У водителя еще и рука была в крови, видимо, он хватался за лезвие ножа. Все это длилось минут десять – до тех пор, пока не остановились две проезжающие машины. Эта парочка запрыгнула в машину и уехала.

– В автобусе многие дети стали плакать, визжать, кричать, мы их успокаивали и рассаживали. Та женщина с битой, я ее запомнила только по серой невзрачной одежде и какой-то дурацкой заколке на голове. Среднего роста, южных кровей. Я особо не всматривалась, пыталась вызвать полицию, но там же пока 55 вопросов не зададут, не приедут.

Пострадавший получил проникающие ранения и был в тяжелом состоянии увезен на "Скорой" в Александровскую больницу. Автобус с детьми дорожная полиция сопроводила сначала до 24 отдела полиции, где опросили сопровождающих, а затем в здание администрации Невского района. По словам чиновников, там детей накормили и напоили чаем, а затем за ними прибыл автобус и увез в Кировск.

Естественно, сотрудники тщательно отнеслись к этому случаю, что по понятным причинам вызвало раздражение у родителей. Они названивали в отдел с просьбой поскорее отпустить автобус.

По словам главы администрации Кировского района Андрея Витько, дети были доставлены в школу в целости и сохранности, откуда их забрали родители. "Случившееся уму не постижимо. Он же видел, что в автобусе дети", – эмоционально отреагировал чиновник.

На момент подготовки материала уголовный розыск ищет хозяина машины. По мнению правоохранителей, он и был за рулем. Это 43-летний житель Петербурга Ализаде Мустафаев, прописанный в поселке Яшино Выборгского района Ленобласти.

Известно, что он индивидуальный предприниматель. Занимается, вероятно, перевозками. Во всяком случае, на нем было зарегистрировано более двадцати малотоннажных грузовиков. Также в сферу его интересов входит торговля ломом, работа с отходами и переработкой. Гражданство России Мустафаев получил в 2009 году, регулярно летает в Азербайджан.

По данным школьной администрации, услуги по перевозке предоставляла фирма "Як" из Шлиссельбурга. Контракт на оказание услуг по транспортным перевозкам администрация Кировского района с этой компанией заключила в июле нынешнего года. За 69 тысяч рублей предполагались несколько поездок в Петербург автобусом вместимостью до 20 человек. Час перевозки стоит 783 рублей. Путешествие из Кировска в "Музей воды" 25 декабря было последним в контракте. Совладелец компании "Як" Валентин Яникбаш рассказал, что водителя он хорошо знает, долго работали вместе. "Могу его охарактеризовать только положительно", – коротко ответил коммерсант.

Нашему изданию известно, что с 20:00 на месте происшествия работали сотрудники угрозыска Невского района, а через час был подключен убойный отдел полицейского Главка. Когда мы позвонили одному из сотрудников, он раздраженно ответил: "Вот точно не до вас сейчас, только и успеваем, что докладывать во все инстанции о проделанной работе". На наш короткий вопрос: "Вы Мустафаева ищете?", – нам ответили: "Его, его", – и бросили трубку.

Виктор Смирнов, Александр Ермаков

47news.ru, "Фонтанка.ру"