Тепло в дома Кронштадта обещают вернуть ночью

Коммунальщики торопятся с ремонтом трубопровода в Кронштадтском районе Петербурга. Жителей просят потерпеть ещё несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК» 25 декабря, дефект на коммуникациях на Посадской улице, 48 устранят раньше намеченного срока. Справиться с аварией планируют за 12 часов вместо отведенных регламентом 20-ти. Аварийная бригада уже демонтировала прохудившуюся трубу и начала сварочные работы. Их обещают закончить к трём часам ночи. И с этого времени в квартиры мёрзнущих жителей будет возвращаться тепло.

Батареи в 86-ти домах Кронштадта остыли до +5…+10 градусов в понедельник днем. Также в зону аварии попали 10 школ, детских садов и больниц и 14 производственных зданий. За ходом и скоростью ремонта следит комиссия, в которую входит как руководство как районной администрации, так и ГУП «ТЭК».