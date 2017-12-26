По делу о вооруженном нападении на детский автобус ищут женщину с битой

У подозреваемого в нападении с ножом на водителя детского автобуса из Кировска была спутница с битой. Этим спортинвентарем она помогала решить дорожный спор на глазах у плачущих школьников.

Как стало известно «Фонтанке», с вечера 25 декабря уголовный розыск ищет не только напавшего с ножом на водителя детского автобуса, но и пассажирку его «Рендж Ровера». По словам очевидцев, она била шофера битой, когда тот получал удары ножом в живот.

По уточненным данным, в автобусе на 45 мест находились 24 ученика 4-го «а» класса школы №1 города Кировска Ленинградской области. Школьников сопровождала классная руководительница, еще двое сотрудниц школы и мать одного из детей. «Во время поножовщины дети плакали и кричали», – рассказала одна из сопровождавших.

- Я кричала им, что они бесчеловечные сволочи, просила отпустить. Меня эта женщина тряхнула и оттолкнула, – севшим голосом рассказала «Фонтанке» классная руководительница.

Напомним, что вечером 25 декабря на Октябрьской набережной в Невском районе мужчина на «Рендж Ровер» посчитал, что его подрезал автобус. После этого иномарка преградила путь автобусу, из внедорожника выскочил владелец, заставил выйти шофера автобуса, после чего ударил его ножом и скрылся.

Подробности этой истории читайте на 47news.