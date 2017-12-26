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26.12.2017 00:13

Новый полпред президента Александр Беглов вернулся в Петербург на "Сапсане"

Назначенный 25 декабря полномочный представитель президента в СЗФО прибыл в Петербург и первым делом дал короткое, но интеллигентное интервью «Фонтанке».
Новый полпред президента Александр Беглов вернулся в Петербург на "Сапсане"
Александр Беглов

Александр Беглов вышел из вагона «Сапсана» первого класса в 23.25. Аналогичный билет на завтрашний поезд стоит порядка 17 тысяч рублей. 

Шел полпред в общем потоке. На просьбу ответить на пару вопросов прочувствованно произнес: «Извините, пожалуйста». Дальше уже работала охрана:  корреспондента схватили за рюкзак и оттеснили. Человек,  который стал глазами и  ушами президента в Петербурге и окрестностях, прошествовал к выходу в сторону Гончарной.

Официальное сообщение на сайте Кремля о назначении Александра Беглова на должность полпреда президента в СЗФО появилось 25 декабря. Одновременно он был освобожден от должности полномочного представителя в Центральном Федеральном округе, его место уже занял экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. 

Александр Беглов родился в 1956 году в Баку. Несколько лет работал в исполкоме Ленсовета, а в конце 1990-х возглавил Курортный район Петербурга. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора, а после ухода Владимира Яковлева в июне 2003 года в течение трех месяцев был и.о. губернатора. Затем его назначили на пост помощника президента, с начала 2009 года — председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.

В 2008-2012 был заместителем главы президентской администрации. Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко. А в Центральный округ, в свою очередь, в 2012 году Владимир Путин назначил Александра Беглова. Впрочем, как только возникала очередная волна слухов о готовящейся отставке губернатора Петербурга, Беглов неизменно оказывался в числе кандидатов на этот пост.

В Смольном на руководящих должностях работают сразу два члена семьи Александра Беглова. Зять Павел Белов – глава спорткомитета. На вопрос корреспондента «Фонтанки» о возможном конфликте интересов в связи с появлением родственника в полпредстве президента Белов ответил, что никакого конфликта нет, так как нет прямого подчинения смольнинских чиновников полномочному представителю президента. Дозвониться с тем же вопросом до супруги Александра Беглова, которая возглавляет комитет по делам записи актов гражданского состояния, не удалось.


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