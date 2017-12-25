FIFA поблагодарила Мутко за временную отставку с поста главы РФС

Международная федерация футбола (FIFA) поблагодарила вице-премьера РФ Виталия Мутко за то, что он приостанавил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Как пишет 25 декабря ТАСС, в заявлении FIFA говорится, что решение Мутко принял «в том числе, в интересах подготовки к чемпионату мира 2018 года в России». «FIFA благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», – цитирует издание документ.

«Решение Мутко не скажется на успешной организации чемпионата мира, в то время как FIFA, российское правительство, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к турниру согласно плану. В ближайшие дни FIFA обсудит со всеми задействованными сторонами и согласует следующие шаги, связанные с оргкомитетом», – говорится в заявлении организации. Отметим, Мутко уже заявил, что готов покинуть и пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

Напомним, 25 декабря вице-премьер Виталий Мутко приостановил свою работу на посту главы РФС до окончания судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно дисквалифицировал чиновника. Предположительно, 6 месяцев временно исполнять обязанности президента организации будет гендиректор РФС Александр Алаев.