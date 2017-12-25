Путин: Борьбу в Сирии с терроризмом продолжим «точечно»

Владимир Путин заявил, что при необходимости Россия продолжит бороться в Сирии с террористами, но «точечно».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости», об этом президент заявил на встрече с Федеральным собранием 25 декабря. Путин уточнил, что сейчас в Сирии уже нет необходимости в «широком применении вооруженных сил России». Остаются два пункта базирования — в Хмеймиме и Тартусе. Такого количества техники и личного состава, как раньше, больше не нужно: «Во всяком случае на сегодняшний день не требуется», — уточнил Путин.