За вооруженное нападение на детский автобус в Петербурге разыскивается 43-летний бизнесмен Мустафаев

В Петербурге после нападения на автобус с детьми объявлен в розыск 43-летний предприниматель Ализаде Мустафаев. Он сидел за рулем черного Range Rover и применил нож после мизерного дорожного конфликта.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 декабря Мустафаев ехал по Октябрьской набережной от места работы к Дальневосточному, где, предположительно, проживает. В салоне с ним находилась женщина.

Напротив библиотеки Крупской на Октябрьской набережной машина Мустафаева подрезала следующий попутно автобус, перевозивший школьников из Кировска, и водитель сделал предпринимателю замечание за неаккуратное вождение. Реакцией была дорожная педагогика. Она вместила удары ножом, попытку затащить раненого водителя автобуса в салон Ranger Rover. Пассажирка иномарки ассистировала. Щетка для сметания снега показалась ей несерьезным инструментом, и женские руки после смены орудия показали мастерство владения битой.

После инцидента Range Rover скрылся. Мустафаева ищет уголовный розыск. По данным «Фонтанки», полиции известны все места, которые обычно посещает бизнесмен. Объявлен план «Перехват».

Ализаде Мустафаев переехал в Петербург в 2000-х, привлекался к административной ответственности за проживание без регистрации и нарушение миграционного законодательства. В 2009-м получил гражданство России, в прошлом году получил статус индивидуального предпринимателя. Торгует ломом на Октябрьской набережной, 42. Мустафаев знаком надзорным органам. В 2016-2017 году проверялся комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и городским ГУ МЧС.