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Чемпионат мира по футболу 2018
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25.12.2017 22:39

Стали известны все соперники сборной России по футболу перед чемпионатом мира

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, что сборная России перед чемпионатом мира по футболу проведет четыре товарищеских матча.

Как пишет 25 декабря вечером РБК, три из четырех игр пройдут в России. Соперниками же отечественных футболистов станут сборные Бразилии, Франции, Австрии и Турции. Матч с бразильцами пройдет 23 марта в «Лужниках», спустя четыре дня россияне сыграют с французами на «Санкт-Петербург Арене». 

Со австрийцами российская команда сыграет в гостях — 30 мая в рамках сборов, которые пройдут как раз в Австрии. Наконец, последним должен стать матч с Турцией. И первым — на реконструированном стадионе «Динамо» в Москве. Правда, дата игры пока не назначена, и нет уверенности в том, что работы на стадионе закончат. В этом случае матч пройдет на другой арене.

Напомним, на домашнем чемпионате мира-2018 Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня в «Лужниках» – играть будут с саудитами. 19 июня россияне сыграют в Петербурге с Египтом, а завершит отечественная сборная групповой этап ЧМ-2018 в Самаре игрой с Уругваем.


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