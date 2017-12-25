Тепло и горячая вода вернулись в дома Купчино и Рыбацкого

«Теплосеть Петербурга» закончила ремонт лопнувших труб в Невском и Фрунзенском районах города. Температура в квартирах и кранах восстановлена.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, 25 декабря все работы на коммуникациях закончили в соответствии с графиком. В шесть зданий в районе прорыва на Бухарестской улице, 31/6 отопление в полном объёме вернулось к четырем часам вечера. Горячую воду в жилых домах и детском учреждении на время ремонта не отключали.

Зато ограничивали её в домах, которые запитывает 200-мм трубопровод на Шлиссельбургском проспекте, 41. К пяти часам вечера, как уточнили в компании, подачу горячей воды восстановили. Без тепла восемь зданий не оставались.