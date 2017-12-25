KFC наказала сотрудницу, которая выкинула еду петербургского бездомного в мусор

Сеть ресторанов KFC завершила расследование иницидента в своем ресторане на Гражданском проспекте, в котором сотрудница выкинула пожертвованную бездомному еду в мусор. Её вину посчитали доказанной.

«В отношении причастной к инциденту сотрудницы будут предприняты дисциплинарные меры наказания. Компания AmRest (владеет ресторанами KFС в Санкт-Петербурге — прим. ред.) извиняется за происшествие и обязуется предотвратить подобное поведение в будущем посредством дополнительного инструктажа всех ресторанов и ответственных лиц», – сообщили «Фонтанке» в пресс-офисе сети 25 декабря. И добавили, что осознают недопустимость произошедшего.

«AmRest осуществляет регулярную помощь и поддержку, в том числе малоимущим и обездоленным гражданам. Мы сотрудничаем с продовольственным фондом «Русь», благотворительной общественной организацией «Ночлежка», благотворительным фондом «Открывая горизонты», – отметили в компании.

Напомним, что инцидент в ресторане произошёл в минувшую пятницу, 22 декабря. Петербуржец пожертвовал свою яичницу бездомному мужчине, который его об этом попросил. Он сел её есть, но тут же был атакован инициативной сотрудницей, который отправила его завтрак в мусорное ведро, а его самого на улицу. Пользователи соцсетей требовали увольнения девушки.