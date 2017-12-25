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25.12.2017 21:53

Мутко приостановил работу в РФС на время судебных разбирательств с МОК

Вице-премьер России Виталий Мутко собирается подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации чиновника.

Как пишет 25 декабря «Газета.ру», Мутко объяснил, что именно из-за этого он приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). «Я говорю с позиции государства и сегодня обратился к исполкому (РФС), что если президент (РФС) не может в кратковременной перспективе исполнять обязанности, он может их с себя снять. То есть на период моих судебных разбирательств я приостанавливаю деятельность в РФС — на шесть месяцев», – уточнил вице-премьер.

Напомним, исполнять обязанности президента организации в этот период будет гендиректор РФС Александр Алаев, который уже заявил, что надеется на скорое возвращение Мутко в строй.


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