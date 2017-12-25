Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом

Ксения Собчак прокомментировала отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатом на президентских выборах Алексея Навального.

Телеведущая, дочь первого мэра Петербурга, которая и сама планирует принять участие в избирательной кампании, 25 декабря написала в своем Instagram: «Сегодня ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального. Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей. Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы. Идти до конца. За каждого из нас, за самого Алексея. Я против бойкота выборов». Напомним, Алексей Навальный после отказа ЦИКа призвал к «забастовке избирателей» – тому самому бойкоту выборов.

Собчак напоминает, что в 2011-м сам Навальный также говорил о необходимости идти на выборы: «Я помню, как и сам Навальный в 2011-м поддерживал эту позицию: "Главная проблема агитации за бойкот в том, что в ней нет мобилизующего начала: останьтесь дома, смотрите телек, возмущайтесь. Ну, мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся. Серьёзного снижения явки бойкот не даст". На мой взгляд ничего в этом смысле не изменилось», – подытоживает Собчак. Она уточняет, что по ее мнению бойкот только принесет дополнительные голоса Владимиру Путину. А Навальному предлагает объединить усилия и стать ее доверенным лицом. Если, конечно, саму Собчак зарегистрируют в качестве кандидата на президентских выборах.