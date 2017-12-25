На 400 петербургских троллейбусах и трамваях установят Wi-Fi за 36 млн рублей

«Горэлектротранс» объявил конкурс на оборудование своего подвижного состава беспроводным доступом в Интернет. К маю 2018-го подключат 400 машин.

Как стало известно «Фонтанке», максимальная цена контракта — 36 млн рублей, его итоги подведут 26 января 2018 года. После заключения контракта у подрядчика будет 60 дней, чтобы установить и подключить аппаратуру на 150 трамваях, которые базируются в парках предприятия №№ 1,3,5 и 7. Еще через 30 дней число транспортных средств должно дойти до 400 — по 200 троллейбусов и трамваев. Услугу по предоставлению доступа в Интернет победитель будет оказывать в течение трех лет. Скорость на одного пользователя при 20 подключенных устройствах должна быть не ниже 1 Мбит/сек. Технология должна быть интегрирована в единое Wi-Fi пространство, которое создается на общественном транспорте Петербурга, чтобы после авторизации в метрополитене пассажиру уже не надо было заново проходить эту процедуру в трамвае.

Ранее стало известно, что «Пассажиравтотранс» объявил аналогичный конкурс на 65 млн рублей и 700 автобусов. Затем «Третий парк» сообщил, что он также намерен подключить свой подвижной состав к Интернету, причем сделает это по сервисной модели: инвестор проведет работы за свой счет, а затраты будет компенсировать за счет рекламных доходов. Одним из партнеров «Третьего парка» стала «Максима Телеком». Ранее она же запустила Wi-Fi на всех линиях петербургского метрополитена, вложив 1,3 млрд рублей. В октябре компания и комитет по транспорту заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства, где все сети имеют общую систему идентификации и авторизации.