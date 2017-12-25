Жена муфтия Дагестана собралась на выборы

Жена муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айна Гамзатова, руководитель крупнейшего мусульманского медиахолдинга России, решила принять участие в выборах президента.

Об этом 25 декабря пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». По данным агентства, 30 декабря в Махачкале состоится собрание группы избирателей, которые поддержат самовыдвижение Гамзатовой. Все необходимые документы в ЦИК она собирается подать до 5 января.

Отметим, Айне Гамзатовой 46 лет, она член Союза журналистов России, главный редактор журнала «Ислам», руководитель медиахолдинга при Духовном управлении мусульман Дагестана, советник муфтия республики (ее мужа) по связям с органами власти, общественностью и СМИ. У Гамзатовой два высших образования — филологическое и юридическое.

Эксперты говорят, что мусульманская журналистка вполне может набрать около двух миллионов голосов на выборах.

Напомним, сегодня Центризбирком отказал в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому и оппозиционеру Алексею Навальному. Навальный в ответ призвал бойкотировать выборы.