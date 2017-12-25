Путин призвал исключить иностранное вмешательство в российские выборы

Президент России заявил, что во время избирательной кампании нужно проследить за поведением некоторых компаний в соцсетях.

Как пишут «Ведомости», свое заявление Владимир Путин сделал во время встречи с руководством Федерального собрания 25 декабря. «Это пока мысли вслух, нам ни в коем случае нельзя ограничивать свободу граждан в Интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в соцсетях, насколько они широко вовлечены и как будут вести себя во время президентской избирательной кампании», – цитирует издание главу государства. Президент уточнил, что «надо все проанализировать».

Кроме того, Путин заявил, что закон о СМИ-иноагентах нуждается в совершенствовании: «Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц», — сказал президент.

Напомним, в США Россию обвиняют во вмешательство в выборы президента. Facebook, Twitter и Google опубликовали свои доклады о российской политической рекламе в американском сегменте Сети 31 октября. По оценке Facebook, проплаченные Россией посты за время предвыборной кампании в США увидели 126 млн американцев, или около 40% населения страны.