В Невском районе человек из Range Rover попытался убить водителя автобуса с детьми

На Октябрьской набережной мужчина на иномарке напал на водителя детского автобуса на глазах у детей-пассажиров. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, агрессора ищет полиция. Детей приняла администрация Невского района.

Как стало известно «Фонтанке», в 19:30 25 декабря на Октябрьской набережной в Невском районе мужчина на «Ренж Ровер» посчитал, что его подрезал автобус. После этого, по классике, иномарка преградила путь автобусу, из внедорожника выскочил владелец, заставил выйти шофера автобуса, после чего ударил его ножом и скрылся.

По данным «Фонтанки», пострадавший направлен в Александровскую больницу с проникающим ранением. По информации нашего издания, на месте работают оперативники «убойного» отдела уголовного розыска района.

На данный момент известно, что автобус заказной и вез детей с мероприятия. Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор по внутренней политике правительства Петербурга Константин Серов, «после случившегося всех детей доставили в администрацию Невского района, предложили еды, чая, скоро найдут водителя, чтобы доставить их туда, куда они и ехали. Всем этим непосредственно занимается первый заместитель главы Невского района Сергей Оверчук».

По последним данным, 24 ребенка из автобуса в сопровождении троих взрослых выехали домой в Кировск.

Что касается личности разыскиваемого, то о нем вы можете узнать на 47news.