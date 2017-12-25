Деньги «Усть-Луги» ищут на австрийских «прачечных»

В Петербурге завершено расследование дела экс-главы порта «Усть-Луга». Валерий Израйлит обвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание. Меньше всего повезло его кредиторам.

Бывший председатель совета директоров порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года. ФСБ собрала на него 123 тома из эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. К нему предъявлены претензии на 3,6 млрд рублей. Свою порцию обвинений готовит Европа. В качестве «прачечной», по версии тамошних правоохранителей, использовались австрийские банки.

Дело о хищениях в «Усть-Луге» лежало в ФСБ с июня 2013 года почти без движения. Как писала «Фонтанка», в 2015-м в международный и безнадежный розыск был объявлен бизнесмен Александр Зарецкий, прижившийся в Израиле. Он руководил «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией» (УЛПИК), через которую якобы на виргинские офшоры с порта выводились деньги. Звучала неподтвержденная сумма 1,5 млрд рублей, но к аресту Израйлита в декабре 2016-го материалы дела в виде ущерба содержали сумму 93 млн рублей.

Валерий Израйлит – выпускник Горного университета. Гендиректором компании «Усть-Луга» стал в 1999 году. Пост председателя совета директоров занял после Владимира Якунина, с которым, собственно, ассоциировался резкий рост инвестиций в порт в 2000-х. Вкладывались в строительство «Транснефть» и структуры Геннадия Тимченко. Компания «Усть-Луга» не только управляла портом, но и сама возводила объекты.

27 октября 2017 года следователь УФСБ Ботов вызвал Израйлита и предъявил ему обвинение в окончательной редакции. К особо крупному мошенничеству (статья 159 УК) добавились два эпизода валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК) и отмыванием денежных средств, приобретенных в результате преступления (статья 174.1 УК).

В том же октябре к бизнесмену был подан иск на 3 млрд 639 млн рублей. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, эта сумма считается ущербом, причиненным в результате преступления. Истцом заявлен «Спецморнефтепорт Усть-Луга». Это прежнее название компании «Транснефть – Порт Усть-Луга», которая принадлежит одному из крупнейших инвесторов порта – «Транснефти». В настоящее время она отгружает через усть-лужский порт по 30 млн тонн нефти в год.

До виргинских офшоров ФСБ, может, не дотянулась, но тесные связи Израйлита с Европой подтвердила. Разосланные чекистами запросы дали содержательный ответ. В Италии у Валерия Соломоновича нашлись бизнес-активы. Великобритания выдала зарегистрированную на него недвижимость Лондона. Зарубежные банки предоставили счета и выписки с них. Интерпол Австрии сообщил о возбужденном в Вене уголовном деле по отмыванию преступных доходов.

«Деньги переводились на счета нерезидентов с использованием подложных документов», – уточняет следствие УФСБ.

К 25 декабря Валерий Израйлит осилил несколько томов из 123. Арест ему продлен до 20 мая 2018-го. ФСБ объясняет необходимость изоляции финансовыми возможностями бизнесмена. Дескать, богат, имеет родственников за границей и обширные связи в госструктурах.

Зарубежного расследования об отмывании денег Израйлит, вероятно, может не опасаться. Россия, как правило, не выдает своих граждан. Российские эпизоды бизнесмен тоже не признает.

Хуже всего, вероятно, чувствуют себя кредиторы Израйлита. В настоящее время Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о несостоятельности бывшего главы порта. Арбитражный управляющий займется также поиском его зарубежных активов, но шансы на включение в конкурсную массу ничтожны. Европа заявит на богатства Израйлита свои права.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»