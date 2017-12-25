Администрация Кронштадта: теплосеть на Посадской рвется не первый год

К прохудившемуся трубопроводу в Кронштадском районе Петербурга, который оставил с остывающими батареями больше ста зданий, приехала комиссия районной администрации.

Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь администрации Кронштадского района Андрей Краснобаев, вечером 25 декабря на Посадской улице находится комиссия во главе с заместителем главы района. Основная задача – не допустить заморозки стояков жилых домов. Температура батарей в квартирах сейчас около +5…+10.

«Все люди, которые должны быть на улице, сейчас находятся на улице. Работы контролирует заместитель главы администрации района. Постараемся в кратчайшие сроки подключить», – рассказал Краснобаев.

Он отметил, что проблемы с трубами в этом месте возникают уже не первый год и как раз в этот период. При этом за год крупных аварий в районе не было. В ГУП «ТЭК» уточнили, что трубы свой срок ещё не отслужили, а на данный момент на месте аварии находится руководство предприятия.

Напомним, из-за дефекта на 600-мм трубе отопление ограничено в 86 жилых домах, 10 социальных учреждениях и 14 производственных зданиях. Ремонт продлится 26 декабря.