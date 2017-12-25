Орлов рассказал о желании Дзюбы уйти из «Зенита»

Слова нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы о его отчаянном положении перед домашним чемпионатом мира передал комментатор Геннадий Орлов в прямом эфире «Радио Зенит» 25 декабря.

«Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артём мечтает об одном — получить шанс играть и выступить на чемпионате мира в свои 30 лет. Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе — везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав «Зенита». Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован. Понимаете, какая ситуация? Это печально», – заявил Геннадий Орлов.

Напомним, в 2017 году нападающий Артем Дзюба перестал вызываться в сборную и все реже попадал в основной состав футбольного клуба «Зенит». Всего в сезоне-2017/18 он принял участие в 24 матчах и лишь в 10 из них выходил на поле с первых минут. На его счету 2 гола и одна результативная передача. Хотя в прошлом сезоне форвард забил 16 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах.