«Фонтанка» за 60 секунд — 25 декабря

В Москве автобус съехал в подземный переход, пятеро погибли. Версий происшествия несколько.

На счетах строительной компании Seven Suns заблокировано 200 млн рублей. Четверо «строптивых» дольщиков с каждым днем все дороже.

В Петербурге строят прекраснодушные планы насчет набережных. Если все сбудется, попасть на них, возможно, смогут не все.

Велодорожки превратились в велосугробы и в велоавтопарковки. И продолжаться этому безобразию аж до середины апреля — потому что регламент.

В Петербурге каждый день сотни людей выполняют квест «доберись до продуктового» или «войди в аптеку». Эти люди передвигаются в инвалидных колясках. Рассказываем о деталях, которые с позиции стоящего на ногах человека не видны.

В Петербурге перестали есть хлеб. Концерн Fazer слегка отморозился.

Помните, как в Смольном решили подарить неблагополучным детям наушники для Apple iPhone без самих Apple iPhone? Чиновники оказались последовательны. Эти наушники не работают.

Две хорошие девушки Юлия и Виктория попали в ДТП. Все живы-здоровы. Пока ждали ДПС, слепили снеговика. Потом еще одного. А потом хайп как попер, что не до ДПС стало.