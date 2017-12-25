Мутко приостановил работу на посту президента РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко на время приостанавливает выполнение своих обязанностей. Об этом он заявил 25 декабря на заседании исполкома РФС в московском Доме футбола.

Отмечается, что Мутко приостанавливает свою деятельность на этом посту на полгода, а исполняющим обязанности президента стал генеральный директор организации Александр Алаев.

Ранее «Фонтанка» писала, что Мутко может сложить с себя полномочия в связи с давлением со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) из-за «допингового скандала». Ожидалось, что его место займет гендиректор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.