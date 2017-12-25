Ребята из детдомов побывали в роли ветеринаров

Подростки, живущие в сиротских учреждениях, побывали в роли ветеринаров: Благотворительный фонд «Подари мне крылья» провел для ребят мастер-класс в ветклинике.

«Фонтанка» уже рассказывала про проект «Эстафета профессионалов», в рамках которого дети из детдомов и интернатов на мастер-классах знакомятся не только с различными профессиями, но и с людьми, которые влюблены в свою работу. Благодаря нашему изданию фонд «Подари мне крылья» познакомился с основательницей Музея кошки, Республики котов и Республики кошек, врачом эрмитажных котов Анной Кондратьевой, которая и помогла в организации похода в ветеринарную клинику.

Как рассказали в фонде, этот мастер-класс отличался от предыдущих тем, что ребятам пришлось нести ответственность за беззащитных животных.

«Конечно, они боялись! «А вдруг ему будет больно?!», спрашивали с тревогой, когда доктор предлагала им проверить кошкины ушки. Но, конечно, им было интересно! Поэтому, убедившись, что котам ничего не угрожает, ребята делали им УЗИ, проверяли на лишай, кормили. А еще – по рентгеновским снимкам пытались поставить диагноз змее, увидели, как ставят капельницы непоседливым зверушкам и побывали в операционной», – рассказали в фонде.

«Подари мне крылья» намерен продолжать проект «Эстафета профессионалов» и приглашает стать участником проекта: если вы хотите помочь подросткам из детских домов увидеть мир профессий, то подробности о проекте и о том, как стать его участником, можно узнать на сайте Благотворительного фонда.