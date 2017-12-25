Водоканал: В зловонном запахе воды в Приморском районе мы не виноваты

В запахе канализации, который издают краны в Приморском районе Петербурга, не виноваты сети Водоканала. Результаты анализа показали, что вода поступает в дома чистой.

Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе компании 25 декабря. Пробы были взяты на входе в здания. Исследования провели в 1, 2 и 3-м корпусах 10-го дома на Репищевой улице, откуда ранее поступили жалобы.

В жидкости не нашли опасных бактерий или примесей. Специалисты не исключают, что источник зловония находится во внутридомовых коммуникациях.

В управляющей компании ООО «Сервисная служба», обслуживающей дома на Репищевой, сказали, что пока не готовы прокомментировать эту информацию, и взяли тайм-аут до завтра.