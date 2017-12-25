Страшны ли «Джавелины» Новороссии

Что такое три десятка противотанковых комплексов Javelin для украинской армии, как они повлияют на донбасский фронт и зачем военным ракета, которая дороже цели, - разбиралась “Фонтанка”.

Комплексы Javelin, о которых на Украине говорили чуть ли не как о чудо-оружии, которое поможет победить в безнадежной АТО, Киев всё-таки получит. Соединенные Штаты приняли решение о поставке 35 пусковых с 200 ракетами. Военные эксперты не видят военного смысла – скорее это политический сигнал ценой 47 миллионов долларов.

О решении американской администрации начать поставку на Украину противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin 23 декабря сообщило Associated Press со ссылкой на собственные источники. Несколько часов спустя официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт подтвердила информацию агентства. Телеканал ABC News уточнил: предполагается поставить 35 пусковых установок с 200 ракетами на 47 миллионов долларов.

Формально для начала поставки в течение 30 дней необходимо получить одобрение конгресса, но сомнений в получении такого разрешения нет: именно конгресс выступал за расширение военной помощи Киеву.

Javelin в украинской мифологии – почти «оружие возмездия», способное сокрушить любого врага, сжечь его бронетехнику с безопасного расстояния и расчистить путь к победе в затянувшейся антитеррористической операции. «Фонтанка» с помощью специалистов посмотрела на перспективы. С точки зрения политической – это недвусмысленный сигнал. С точки зрения военной – почти ничего.

Тактико-технические характеристики Javelin секретом не являются. Это принятый на вооружение в 1996 году переносной противотанковый ракетный комплекс, который позволяет днем и ночью поражать бронированные цели на расстояниях до 2,5 км. После захвата цели осуществляется самонаведение ракеты при помощи инфракрасной головки, принцип «выстрелил и забыл» позволяет расчету сменить место сразу после выстрела, что значительно повышает выживаемость личного состава в бою. Вес комплекса (командно-пусковой блок с ракетой) составляет 22,3 кг. В расчет по американским стандартам входят два бойца, но возможно справиться и в одиночку. Декларированная бронепробиваемость – 800 мм (по мнению ряда экспертов, является несколько завышенной).

Вероятно, самый дорогой из ПТРК. Если опираться на данные ABC News, один пусковой блок с шестью ракетами для Украины обойдется примерно в 1,34 млн долларов. Соответственно, один выстрел по врагу – около 200 тысяч долларов.

Проблемы украинской армии 35 комплектов ПТРК, пусть и очень хороших, как считают собеседники «Фонтанки», не решат.

Военный консультант, эксперт Ассоциации приграничного сотрудничества Сергей Боровиков скептически замечает, что для украинских военных «украсть и продать будет выгоднее, чем стрелять»: «Действие чисто психологического характера со стороны США. Для эффективного использования высокотехнологичного оружия необходимо изменять систему подготовки. Проводить регулярные учебные стрельбы на полигонах. Тратить такие суммы на подготовку расчетов – расчет будет золотой, на одни тренировки все двести выстрелов уйдут. Или нужны специальные тренажеры, эти тренажеры нужно закупать и обслуживать – все это стоит немалых денег».

Для использования в АТО на Донбассе Javelin получается слишком хорош: «На реальном театре военных действий он не является каким-то чудо-оружием. В позиционной окопной войне – будут стрелять куда-то в белый свет как в копеечку. Как наступательное оружие он тоже не очень понятен. К тому же старая военная техника, которая есть у Новороссии, стоит дешевле выстрела. Украсть и продать выгоднее, чем стрелять. Думаю, эту технику разукомплектуют или попытаются продать до того, как она попадет на линию фронта, – это, собственно, основной аргумент, в силу которого американцы очень осторожно относятся к поставкам оружия на Украину. Потом всплывет Javelin в Сирии или где угодно».

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок тоже видит политику, а не усиление боевой мощи: «35 установок – это на одну украинскую мотострелковую дивизию. Больше шуму. И даже если одну дивизию вооружат, это роли не сыграет. Я не думаю, что принципиально изменится ситуация на Донбассе или, например, на границе с Крымом».

Проблема глубже, чем отсутствие подготовленных расчетов, полагает Анатолий Цыганок: «Дело в том, что, к сожалению, украинская армия готовится по натовским лекалам. Они российскую тактику уже забыли, а новой тактикой пока не овладели. Плюс традиционная украинская проблема с эксплуатацией вооружения и военной техники. Я не думаю, что "джавелины" им здорово помогут. Но с точки зрения политической поддержки Украины это значимо».

Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», считает угрозу для республик Донбасса серьезной: «Это, безусловно, прорыв. То, на что долго не решался Барак Обама и на что год не решался Дональд Трамп, свершилось. Летальное вооружение поставлено, причем довольно совершенное, самый современный на сегодняшний день американский ПТРК. До этого была информация, что на сопоставимую сумму Украина получит крупнокалиберные снайперские винтовки. В условиях позиционной войны они представляют серьезную угрозу».

Как пример эксперт вспоминает недавнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Азербайджанские войска с помощью израильского ПТРК (израильский ПТРК Spike имеет характеристики, схожие с Javelin. – Прим. ред.) уничтожили установку ПВО «Оса». Украинские войска так же смогут расстреливать бронецели сил Новороссии, это серьезно. Две сотни ракет – это не тысячи, конечно, но это достаточно сильная угроза».

Проблему он видит ту же, что и коллеги, – неготовность личного состава: «Один из доводов против Javelin – Украине надо будет за свой счет готовить расчеты, а денег на это нет. Так что в первую очередь поставка ПТРК – символический жест, который точно повысил решимость украинских властей, и они могут повести себя более активно и агрессивно, прежде всего в Донбассе».

Самым кратким комментарием поделился президент Коллегии военных экспертов Александр Владимиров: «Javelin – такое же фуфло, как все остальное. Главное – не средство, а тот, кто его использует».

Интересно, что с российскими экспертами согласен министр обороны Украины Степан Полторак. В начале декабря, ещё до принятия решения американским госдепом, он вспоминал о Javelin как о слишком дорогой игрушке: "У нас много говорят о Javelin. Но давайте посчитаем, сколько они стоят. Сможем ли мы с нашим бюджетом обслуживать их, обучать наших военных?"

С чем согласны все наши собеседники – это с тем, что при гипотетическом конфликте Украины с Россией Javelin как фактор силы рассматривать всерьез смысла не имеет. Даже если все 350 млн долларов американского оборонного бюджета, предназначенные для помощи Украине, уйдут на ПТРК.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»